В Запорожье автомобиль «Daewoo Lanos» врезался в локомотив – водитель погиб на месте

В Запорожье на регулируемом светофором железнодорожном переезде автомобиль Daewoo Lanos врезался в локомотив, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

Водитель автомобиля Daewoo Lanos, двигаясь по улице Стартовой в Запорожье, на регулируемом светофором и специальной звуковой сигнализацией железнодорожном переезде столкнулся с вагоном локомотива. Водитель автомобиля, мужчина 1975 года рождения, погиб на месте происшествия.

Сейчас открыто уголовное производство по признакам части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Польше пострадали двое граждан Украины, автомобиль которых столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в Клобуцком повете.