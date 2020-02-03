В «Николаевоблтеплоэнерго» рассказали, что поддерживают переход некоторых своих абонентов на индивидуальное отопление

«Николаевоблтеплоэнерго» поддерживает переход некоторых домов из центрального на индивидуальное отопление.

Об этом сообщается на Facebook-странице коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго».

В течение 2017-2019 годов «Николаевоблтеплоэнерго» неоднократно обращалось в департамент ЖКХ, департамента энергетики относительно разработки Программы перевода на индивидуальное отопление отдельных жилых домов, где нецелесообразно централизованное теплоснабжение. Однако до сих пор на этот вопрос, четкого ответа так и не поступило.

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» предоставило в департамент энергетики Николаевского городского совета перечень следующих жилых домов, которые были разделены на три группы.

Первая группа – это жилые дома, не оборудованные приборами учета тепловой энергии. Указанные жилые дома являются малоквартирными. При возмещении затрат на установку прибора учета жители испытывают значительною финансовую нагрузку, а в случае выделения средств из местного бюджета на соответствующую программу в дальнейшем испытывают значительные потери при оплате услуг по отоплению. Это связано с тем, что в этих домах уже отключено большинство потребителей, и дома есть одно-, двухэтажные, геометрическая форма которых значительно влияет на расход энергии.

Вторая группа – дома в которых от централизованного отопления отключены более 50% квартир. В этих домах прибор фиксирует кроме полезного теплопотребления и все потери тепловой энергии (в частности на транзитных стойках в отключенных от централизованного отопления квартирах, на повышенные потери тепловой энергии на соседние неотапливаемые помещения.

Третья группа – это одно- и двухэтажные дома. Установленные приборы учета фиксируют объемы теплопотребления на один квадратный метр значительно выше чем в среднем по городу (и в 2-3 раза больше, чем в 9-ти этажных). Это связано значительно большей площадью ограждающих конструкций, через которые происходят потери тепловой энергии над отопительной площадью.

Список домов 1-й группы Список домов 1-й группы

Список домов 2-й группы Список домов 3-й группы

«Итак, ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» не отрицает, а наоборот инициирует принятие Программы, Городской властью, по переводу отдельных жилых домов на индивидуальное отопление. Самостоятельно, к сожалению, такое решение предприятие принять не может», – подчеркнули на предприятии.

Напомним, что ранее в «Николаевоблтеплоэнерго» рассказали о нюансах установки индивидуального отопления в многоэтажках.