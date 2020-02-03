Бывшего руководителя николаевского порта «Ольвия» назначили начальником морского порта «Черноморск»

Министерство инфраструктуры назначило Александра Басюка начальником администрации морского порта «Черноморск».

Об этом сообщает сайт «Порты Украины».

Согласно приказу Мининфраструктуры Украины №7-0с от 31 января 2020 года, Басюк назначен на должность с 3 февраля. С сентября 2017 года администрацию морского порта «Черноморск» возглавлял Вячеслав Волошин.

Александр Басюк с мая 2019 года возглавлял Директорат морского и речного транспорта Мининфраструктуры. До этого он работал директором Департамента реформирования и функционирования морского и речного транспорта Мининфраструктуры. Также ранее Басюк возглавлял николаевский порт «Октябрьск» («Ольвия»).

Морской порт «Черноморск» в 2019 году увеличил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 21,4% - до 26,15 миллиона тонн.

Напомним, что Басюка уволили с должности и.о. директора спецпорта «Октябрьск» в феврале 2016 года. На следующий день прокуратура открыла производство по факту злоупотребления руководством порта «Октябрьск» на 135 миллионов гривен.