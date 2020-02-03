Турция поможет Украине построить жилье для 500 семей крымских татар, - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна поможет Украине обеспечить жильем около 500 семей крымских татар.

Об этом Эрдоган заявил во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 3 февраля, сообщает «Украинская правда».

- Мы приняли с моим товарищем решение построить вместе с инфраструктурой жилье для 500 семей. Наши министры обсудят вопросы, и мы вместе будем действовать. Наши специалисты приедут, все исследуют, сделают план, сделают проект, - сказал президент Турции.

Эрдоган выразил уверенность, что турецкие специалисты вместе с украинскими смогут быстро реализовать этот проект.

Во время встречи Эрдоган и Зеленский обсудили вопросы агрессии России в регионе, вопросы развития инфраструктуры и торговли. В частности было заключено соглашение о финансовой помощи украинской армии от Турции. Эрдоган повторил, что Анкара не признает аннексию Крыма Россией и продолжает следить за положением крымских татар.