«Чтобы не раздражать украинцев»: В Кабмине обещают убрать отдельную платежку за доставку газа

Правительство и Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в энергетике и коммунальных услугах, работают над созданием единой платежки за газ.

Об этом вечером в понедельник 3 февраля сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в эфире ICTV, передает «Корреспондент».

- Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа. Чтобы это была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев, – сказал он.

По словам министра, в новой платежке будут "правильно" отображены стоимость транспортировки и потребления газа.

- Чтобы украинский потребитель в любое время суток мог открыть и получить газ, который находится под давлением, это стоит денег. Есть расходы, которые являются условно постоянными, их все время нужно вкладывать, даже если ты не потребляешь, – добавил министр.

Оржель также подчеркнул, что тариф на транспортировку газа – это так называемая абонплата.

Напомним, что Кабинет министров ввел новую формулу цены на газ.