Впервые стала известна сумма выручки, которую владельцы YouTube получили от рекламы

Видеосервис YouTube за счет рекламы принес компании Alphabet $15,15 миллиарда выручки за год, что на 36% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает «Новое время».

Компания Alphabet впервые за 14 лет раскрыла данные о выручке YouTube в финансовом отчете за четвертый квартал 2019 года. Доход от рекламы на YouTube составил около 9% от годовой выручки Alphabet в $162 млрд.

Выручка YouTube в 9 раз превышает сумму в $1,65 млрд, за которую Google купила видеосервис в 2006 году. Данные о прибыли YouTube не разглашаются. Также не разглашаются данные о стоимости YouTube.

По данным отчета, подпиской YouTube Premium (отключает рекламу в роликах) и Music Premium пользуется около 20 миллионов человек, еще 2 миллиона пользователей подписаны на сервис YouTube TV, однако выручка от этих сервисов входит не в результаты YouTube, а в раздел «прочее». Также в этом разделе содержатся данные о продажах смартфонов Pixel и колонок Google Home.

В Bloomberg отметили, что годовая выручка от рекламы на YouTube оказалась значительно ниже, чем оценивали многие аналитики. Приблизительные оценки достигали $25 миллиардов, пишет Reuters. Несмотря на то, что выручка от рекламы на YouTube не оправдала прогнозы аналитиков, она все равно превышает стоимость медиа-конгломерата Viacom ($12 млрд) и составляет около 20% из $70 миллиардов, потраченных в 2019 году на телевизионную рекламу в США, подсчитали в Business Insider.

Напомним, что ранее основатель компании Amazon за 15 минут разбогател на 13 миллиардов долларов.