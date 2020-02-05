Трудовые мигранты за 2019 год перевели в Украину 12 миллиардов долларов

По расчетам Национального банка Украины, по итогам 2019 года украинские трудовые мигранты перевели около 12 миллиардов долларов денежных переводов.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на ответ НБУ на запрос.

В банке отметили «стабильно высокие объемы поступлений от трудовых мигрантов – около 12 миллиардов долларов». В частности, за три квартала 2019 года трудовые мигранты перевели в Украину 8,74 миллиарда долларов, из которых 2,82 миллиарда составили переводы из Польши.

Отмечается, что объемы денежных переводов позволили существенно уменьшить курс иностранных валют в 2019 году.

В 2018 году, по расчетам НБУ, объемы денежных переводов трудовых мигрантов составили 10,88 миллиарда долларов. По расчетам Всемирного банка, трудовые мигранты перевели в Украину 14 миллиардов долларов.

Напомним, что с 2010 года из Украины выехало и не вернулось около 4 миллионов украинцев.