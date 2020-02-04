Средств в бюджете достаточно для осуществления всех платежей, — министр финансов Маркарова

В Министерстве финансов Украины сообщили, что средств на бюджетных счетах государства пока достаточно для того, чтобы осуществлять все платежи в нормальном режиме.

Об этом сообщила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

«На 03.02.2020 года на гривневом едином казначейском счете было 12,1 млрд грн ($500 млн — ред.) и дополнительно на валютных счетах эквивалент 42,3 млрд грн ($1,72 млрд — ред.). Этих средства достаточно для осуществления в нормальном режиме всех платежей и это больше, чем на эту же дату в 2019 году (было соответственно 11,9 млрд + 35,9 грн в валюте)», — сообщила Маркарова.

Вместе с этим, за январь 2020 государственный бюджет был недовыполнен примерно на четверть по доходам. Этому способствовал низкий курс валют, который повлиял на поступления от импорта.

Напомним, ранее Министерство финансов сообщало, что Украина за год увеличила госдолг на 6 миллиардов долларов.