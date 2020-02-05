Администрация Центрального района без торгов заключила договор на механизированную уборку улиц почти на ₴25 миллионов

Администрация Центрального района 4 февраля заключила договор с фирмой ООО «Карс Клининг», которая за 24 миллиона 993 тысячи 168 гривен будет проводить механическую и влажную уборку проезжей части дорог в центре города с вывозом мусора на протяжении 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок Прозорро.

Два предыдущих раза чиновники Центральной райадминистрации объявляли тендера на сумму в 25 миллионов гривен. Однако на торги подавалась лишь одна фирмы ООО «Карс Клининг» и торги отменяли.

В итоге, администрация решила применить переговорную процедуру и без торгов заключила договор с этой фирмой.

Согласно технического задания, фирма-победитель обязана будет произвести механизированную вакуумную уборку проезжей части дорог от грязи, мусора, песка с вывозом мусора на 26 тысячах 540 километрах, и на 5530 километрах произвести механизированную влажную уборку проезжей части дорог.

Также отмечается, что механизированная вакуумная и влажная уборка проезжей части дорог на магистралях и улицах с интенсивным движением транспорта проводится в ночное время следующим образом: с 15 апреля по 15 ноября с 22:00 до 6:00, с 15 ноября по 15 апреля с 22:00 до 8:00. При этом услуга должна иметь непрерывный характер, то есть без выходных, в праздничные и другие не рабочие дни, согласно графиков или писем - поручений Заказчика.

Предоставить услугу подрядчик должен будет до 31 декабря 2020 года.

Фирма «Карс Клининг» зарегистрирована с 2011 года в Центральном районе Николаева. Конечный собственник фирмы Алексей Кирильчук, который зарегистрирован в Витовском районе Николаева поселок Воскресенское. Руководитель фирмы Артем Тарасенко. Уставный капитал «Карс Клининг» 1 тысяча гривен.