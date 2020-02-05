Из-за высокой зарплаты руководителя: Депутаты горсовета Николаева хотят поднять «Укрпочте» стоимость аренды с 1 гривны до ₴1,5 миллиона в год

Члены комиссии по вопросам ЖКХ, коммунальной собственности и благоустройства Николаевского горсовета просят управление коммунального имущества повысить стоимость аренды помещений в городе для «Укрпочты».

Об этом речь шла во вторник, 4 февраля, в ходе заседания комиссии, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Данный вопрос поднял депутат Игорь Копейка, который сообщил, что глава «Укрпочты» Игорь Смелянский ежемесячно получает почти два миллиона зарплаты.

— Когда читаешь СМИ, удивляешься такими жирными заработными платами наших руководителей крупных госпредприятий. Я читал в прессе и мне прилетело, что руководитель «Укрпочты» получает зарплату порядка 2 миллионов, - проинформировал депутат.

Учитывая полученную информацию он решил проанализировать работу госпредприятия в городе. По словам депутата предприятие арендует у Николаева 16 объектов за 1 гривну, а учитывая тот факт, что в ближайшем будущем госпредприятие станет коммерческой организацией, депутат предложил чиновникам поднять им арендую плату до 128 тысяч гривен.

— «Укрпочта» на сегодняшний день работает в Николаеве и арендует коммунальную собственность за 1 гривну. Есть предложение поручить Управлению коммунальной собственности, у них сейчас будет идти пролонгация. Так как «Укрпочта» сейчас стала коммерческой организацией, применить ставку 25% и получать ежемесячно в бюджет города 128 тысяч гривен. Всего 16 объектов. Умножаем на 12 и это практически одна месячная заработная плата, которую получает руководитель «Укрпочты» в месяц. Пускай он годовую оплату нам заплатит и дальше получает свою зарплату. Предложение к управлению коммунальной собственности при перезаключении договора применить минимальную ставку 25%. Если у кого-то есть другие, пожалуйста вносите, - рассказал Игорь Копейка.

Члены комиссии поддержали своего коллегу и внесли данный вопрос в повестку дня, а также поддержали его в целом.

Напомним, ранее сообщалось, что руководители трех украинских госпредприятий имеют зарплату больше, чем Президент США Трамп. Среди них был и Игорь Смлянский, который в декабре 2019 года получил зарплату в 1 миллион 24 тысячи гривен или 42 тысячи 600 долларов.