В январе бюджет Николаева недополучил около 30% поступлений, - мэр Сенкевич

Городской голова Николаева Александр Сенкевич заявил, что бюджет города недополучил около 30% от запланированных поступлений в январе.

Об этом он рассказал в в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

По словам Александра Сенкевича недопоступления в бюджет в январе были всегда, однако в этот раз «как-то очень особенно».

— Мы получили 1 февраля, на сайте Минфина было сказано, что около 13 миллиардов не было собрано в государственный бюджет за январь. Могу сказать, я не хотел бы никого пугать или нагнетать, но подобная ситуация у нас и в городе. Исполнение бюджета от планового где-то порядка минус 30%. Конечно, это всегда было так, что в январе слабые платежи, пока все подтягивали, сводили год, оплачивали, но в этом году как-то очень особенно, - сказал Александр Сенкевич.

Также мэр рассказал, что недопоступления в бюджет могут привести к тому, что не будут выполнять городские программы, а также не будет средств, чтобы платить подрядчикам за работы, которые запланированы в этому году.

— Ситуация осложняется тем, что в прошлом году мы тоже не выполнили впервые показатели по бюджету. В этом году впервые мы обсуждали не освоение бюджета, а в этом году Департамент ЖКХ и департамент энергоэффективности вместе перевыполнили работ на 18 миллионов: Департамент ЖКХ на 14 и еще на 4 миллиона Департамент энергоэффективности. Не смогли оплатить работы, потому что в казне не было денег. И мы сейчас занимаемся переносом этих работ на этот год и оплату их на этот год, а плановые работы некоторые, которые планировали сделать в этом году - откладываем на возможное перевыполнение. Тенденция не самая благоприятная, но я надеюсь, что ситуация по итогам февраля как-то выровняется, и мы увидим, что все нормально пошло, - подытожил мэр.

Напомним, что 20 декабря депутаты горсовета с первого раза приняли бюджет Николаева на 2020 год - депутаты Дятлов и Ентин не голосовали, Кантор - воздержался.