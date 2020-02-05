Нацкомиссия подняла «Николаевводоканалу» тариф на воду и канализацию – горожане теперь будут платить на 22,5% больше

С 5 февраля в Николаеве подорожал тариф на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение.

Об этом сообщается на сайте ГКП «Николаевводоканал».

«Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 04.02.2020 № 283 «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 16 июня 2016 № 1141» установлены новые тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение для Городского коммунального предприятия «Николаевводоканал», - сказано в сообщении.

Обновлено. В «Николаевводоканале» уточнили, что тариф вступает в силу с 5 февраля 2020 года. Также предприятие привело пример, что в других городах тариф на водоснабжение/водоотведение выше или на таком же уровне, как в Николаеве.

1. Снигиревка – 56,93 гривны 2. Бердянск – 48,04 3. Баштанка – 39,68 4. Кропивницкий – 37,62 5. Умань – 37,49 (без НДС) 6. Первомайск, Николаевская область – 37 7. Вознесенск – 32,45 8. Житомир – 25,404 9. Херсон – 24,826

По данным абонентского отдела, в среднем один человек тратит в месяц 3 кубометра воды (когда установлен счетчик). Таким образом, подорожание после введения нового тарифа составит 14,18 гривны.