Нацкомиссия подняла «Николаевводоканалу» тариф на воду и канализацию – горожане теперь будут платить на 22,5% больше

С 5 февраля в Николаеве подорожал тариф на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение.
Об этом сообщается на сайте ГКП «Николаевводоканал».
«Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 04.02.2020 № 283 «О внесении изменений в постановление Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 16 июня 2016 № 1141» установлены новые тарифы на централизованное водоснабжение и централизованное водоотведение для Городского коммунального предприятия «Николаевводоканал», - сказано в сообщении.
Обновлено. В «Николаевводоканале» уточнили, что тариф вступает в силу с 5 февраля 2020 года. Также предприятие привело пример, что в других городах тариф на водоснабжение/водоотведение выше или на таком же уровне, как в Николаеве.
1. Снигиревка – 56,93 гривны
2. Бердянск – 48,04
3. Баштанка – 39,68
4. Кропивницкий – 37,62
5. Умань – 37,49 (без НДС)
6. Первомайск, Николаевская область – 37
7. Вознесенск – 32,45
8. Житомир – 25,404
9. Херсон – 24,826
По данным абонентского отдела, в среднем один человек тратит в месяц 3 кубометра воды (когда установлен счетчик). Таким образом, подорожание после введения нового тарифа составит 14,18 гривны.
«Если рассчитать все расходы на коммунальные услуги, то водоснабжение и водоотведение составляют 5-7% от общей суммы. В Украине повысилась минимальная заработная плата, выросла стоимость топлива, реагентов, электроэнергии. Для устойчивой работы предприятия необходимо работать по экономически обоснованному тарифу, который позволит предоставлять услуги водоснабжения и водоотведения. Просим жителей с пониманием отнестись к повышению стоимости услуг, что в свою очередь является залогом круглосуточного обеспечения горожан удобствами», - сообщили в «Николаевводоканале».