Семья маленькой жительницы Николаева просит помочь в сборе средств на её обследование заграницей

Маленькой жительнице Николаева Алёне Кашпуренко нужна помощь в сборе средств на обследование и лечение в клинике в Турции.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила мать девочки Анна Кашпуренко.

Напомним, что в 2018 девочка перенесла трансплантацию стволовых клеток (пересадку костного мозга). У неё прогрессировала болезнь - комбинированный иммунодефицит и апластическая анемия.

У девочки опять началось РТПХ - реакция «трансплантат против хозяина» одна из главных осложнений после трансплантации стволовых клеток. Ей нужен обязательный контроль в клинике в Турции каждые три месяца, а клиника выставила новый счет на 33 000 долларов. Семья отправила необходимые документы в МОЗ, однако лечение нужно уже сейчас, а когда решится этот вопрос неизвестно.

Реквизиты для помощи:

Карта Приват Банка: 4149 4991 2819 6753 - Кашпуренко Анна (мама)