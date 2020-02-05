«Мы получаем отписки, что денег нет»: Николаевцы четвертый год просят заасфальтировать переулок в Широкой Балке

Иллюстрация Жители Николаева, которые проживают в микрорайоне Широкая Балка, с 2016 года просят выделить средства на то, чтобы заасфальтировали 1-й Прибугский переулок.

Об этом речь шла в среду, 5 февраля, в ходе заседания бюджетной комиссии Николаевского горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам местной жительницы переулку уже 50 лет, но городская власть никогда ничего не делала для решения проблемы. Переулок засыпали щебнем и песком сами жители.

— На сегодняшний день нам настолько вымыло дорогу, что наши дети не знают, что такое проехать на велосипеде, коляски с детками, а когда зима и гололед идти там невозможно - под горку, вниз, под горку, вниз. Мы с 2016 года ходим и просим, чтобы нам заасфальтировали дорогу. Уже все переулки сделаны в Широкой Балке, один наш в таком ужасном состоянии. Все пишут, что нет денег. Каждый год мы получаем отписки, - заявила местная жительница.

Депутат Вячеслав Янков во время обсуждения предположил, что приблизительная стоимость работ будет около 300 тысяч гривен, а депутат Светлана Ласурия отметила, что работы будут стоит не меньше 600 тысяч гривен.

В итоге, члены комиссии решили обратиться к главе администрации Корабельного района Александру Цуканову, чтобы тот нашел средства на асфальтирование переулка в 2020 году, а контролировать этот вопрос поручили вице-мэру по вопросам ЖКХ Юрию Степанцу.

Напомним, ранее николаевец попросил заасфальтировать улицы в Широкой Балке.