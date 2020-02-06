«Николаевэлектротранс» просит перекинуть ₴10 миллионов со льготных перевозок на погашение электроэнергии - комиссия опять просит все финдокументы

Владимир Евтушенко (архивное фото) И.о. директора КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко просит депутатов согласовать выделение 10 миллионов гривен финансовой помощи предприятию на оплату электроэнергии.

Об этом речь шла в среду, 5 февраля, в ходе заседания комиссии по вопросам бюджета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Отметим, что в ходе рассмотрения повестки дня на заседание пришли депутаты Игорь Копейка и Владимир Евтушенко. Первый подошел к главе комиссии Александру Бернацкому и попросил его дать слово директору «Николаевэлектротранса», который в этом время уже сел за стол членам комиссии.

В свою очередь Владимир Евтушенко сообщил, что в связи с тем, что при принятии бюджета не были предусмотрены средства на погашение стоимости электроэнергии и содержание предприятия, а депутаты выделили только на департамент соцзащиты на перевозку льготников.

— Сегодня уже стоит вопрос в том, что у нас за декабрь и за январь нет возможности оплатить за электроэнергию. Те деньги, которые мы получаем с доходной части мы оплатили 2/3 за декабрь, сейчас нужно платить за январь, а денег нет. Мы просим из соцзащиты, из тех 124 миллионов гривен, которые были выделены на льготные перевозки – перекинуть деньги на «электротранс» для погашения электроэнергии в сумме 10 миллионов гривен. Это примерно на 2,5 – 3 месяца, - заявил Евтушенко.

Глава комиссии Александр Бернацкий отметил, что это разные статьи расходов и для выделения средств потребуется решение сессии горсовета. Директор департамента финансов Вера Святелик сообщила, что проекта решения нет, соответственно и исполком вопрос не проходил.

При этом, просьба Евтушенко вызвала недоумение у его коллег. Так, Сергей Карцев поинтересовался, какие пути решения ситуации видит Евтушенко, ведь «эта песня продолжается каждый год». Также депутат Сергей Карцев напомнил, что именно Евтушенко призывая повысить стоимость проезда на электротрансе обещал, что предприятие сможет с доходной части оплачивать услуги электричества.

Владимир Евтушенко отметил, что у предприятия есть те 124 миллиона гривен, которые выдает департамент соцзащиты на компенсацию льготных перевозок, а доходы самог опредприятия идут на содержание КП, на выплату зарплат и частично на погашение электроэнергии. Также директор КП проинформировал, что все аналогичные предприятия по Украине работают по принципу гривна/километр, где учтены и зарплаты сотрудникам, и стоимость электроэнергии и финансы на содержание самого предприятие, «Николаевэлектротранс» в марте 2020 года выйдет с этим вопросом на сессию, а пока у предприятия переходный период есть необходимость в выделении финансирования.

Члены комиссии поинтересовались касательно доходов предприятия, на что Евтушенко сообщил, что с продажи талонов, билетов, аренды предприятие имеет порядка 2,6 миллионов гривен в месяц, за год это порядка 30 миллионов. Большая часть этой суммы идет на зарплаты, которые по закону необходимо повышать.

Также депутат Сергей Карцев поинтересовался, не будет ли потом проблем с компенсацией льготных перевозок, ведь именно оттуда Евтушенко просит перекинуть 10 миллионов гривен на предприятие. Евтушенко отметил, что в этом проблемы быть не должно.

В том числе депутат Павел Зоткин отметил важность вопроса, с которым пришел его коллега Владимир Евтушенко, однако заявил, что есть и другие не менее важные проблемы в городе, например крыши, которые не чинятся уже несколько лет. Поэтому он заявил, что «все меньше видит доводов, чтобы голосовать за вопрос Евтушенко».

В итоге, председатель комиссии Александр Бернацкий попросил и.о. директор «Николаевэлектротранса» собрать документы с показаниями всех доходов и расходов предприятия за 2019 и 2020 года. Но такое предложение не понравилось Сергею Карцеву, который отметил, что в прошлом году город выделил предприятию 126 миллиона гривен, а в этом году - 154 миллиона гривен, при этом увеличили стоимость проезда, а на гривну/километр предприятие так и не перевили. Также он отметил, что подать цифры предприятие может любое, но их нужно еще и проанализировать, но делать это будет комиссия по вопросам транспорту, главой которой является сам Владимир Евтушенко.

Отметим, что Владимир Евтушенко не в первый раз приходит к депутатам с просьбой выделить финпомощь на погашение задолженности за электроэнергию. Так, в 2018 году на предприятии сложилась задолженность за потребленную электроэнергию в размере 4,7 миллиона гривен, депутаты в свою очередь считали, что причиной тому стал неправильно сформированный финансовый план предприятия на 2018 год. Исходя из этого, мэр Александр Сенкевич предложил КП «Николаевэлектротранс» взять краткосрочный кредит в банке для погашения сложившейся задолженности за электроэнергию. Однако, позже стало известно, что КП «Николаевэлектротранс» не может взять кредит в «ПриватБанке».

12 марта, исполнительный комитет в телефонном режиме таки согласовал выделение 9 миллионов гривен для КП «Николаевэлектротранса» на погашение долга за электричество.

10 июля депутаты Николаевского городского совета согласовали решение об увеличении уставного капитала КП «Николаевэлектротранс» на 12 миллионов гривен.

Как известно, 11 октября 2019 года члены Николаевского исполнительного комитета поддержали вопрос о повышении тарифа на проезд в электротранспорте до пяти гривен. Тогда же Владимир Евтушенко заявил, что нынешний тариф нерентабелен, но повышение до 5 гривен позволит улучшить ситуацию на предприятии.

Спустя несколько дней после принятого решения, директор КП «Николаевэлектротранс», депутат городского совета от фракции «Оппозиционный блок» Владимир Евтушенко заявил, что рентабельный тариф на проезд в электротрансе должен быть примерно 15-17 гривен.

Напомним, как руководитель «Николаевэлектротранса» Владимир Евтушенко просил выделить ₴20 миллионов до конца 2019 года, однако депутаты бюджетной комиссии засомневались и хотели, чтобы финандепартамент все перепроверил. Позже предприятию выделили 4 миллиона на льготный проезд.