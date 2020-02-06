В Николаеве все еще не работает новый ЦПАУ в райадминистрации - штат увеличили, но деньги на зарплаты не предусмотрели

Директор департамента предоставления административных услуг Дмитрий Лазарев заявил, что отделение Центра админуслуг в здании Ингульской районной администрации, который торжественно показали журналистам в конце декабря 2019 года, до сих пор не работает, потому что в бюджете на 2020 год не предусмотрены средства на зарплаты 24 сотрудникам, после увеличения штатной численности.

Об этом он рассказал в четверг, 6 февраля, в ходе пленарного заседания 56-й сессии Николаевского горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Дмитрий Лазарев доложил, что депутаты на последнем заседании сессии в декабре 2019 года приняли решение увеличить штатную численность департамента на 24 штатных единицы, но в бюджете не были предусмотрены средства на эти расходы.

— Средства на новые 24 штатные единицы в бюджете не были предусмотрены. Мы ждем перераспределения бюджетных средств, чтобы обеспечить зарплатой штатные единицы, которые у нас появятся. Мы объявили конкурс, в течение месяца были поданы документы, проведено 2 этапа конкурса, достойные сотрудники зачислены в кадровый резерв, – пояснил Дмитрий Лазарев.

Напомним, что мэр Николаева Александр Сенкевич 4 июля заявил, что поставил задачу перед подчиненными ко Дню Города открыть в здании Ингульской администрации новый Центр предоставления административных услуг.

Однако договор на капремонт помещений в Ингульской администрации, где размещается ЦПАУ, подписали с подрядчиком ООО «ИТЦ «Николаевбуд» только 15 августа. Стоимость работ - 1,3 миллиона гривен. И по графику работы должны были завершить до 31 декабря 2019 года.

Позже сообщалось, что в Николаеве отделение центра предоставления админуслуг в здании Ингульской районной администрации после ремонта планируют сдать в эксплуатацию уже до конца 2019 года. Однако не хватает большей части сотрудников.

Отметим, что в ходе экскурсии по отремонтированному ЦПАУ, мэр заявил, что откроют центр для горожан до 1 февраля.