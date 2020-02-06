Директор «Николаевоблтеплоэнерго» заявил, что тариф на тепло можно снизить, выделив из бюджета порядка 100 миллионов гривен

Директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявил, что выполнить требования правительства касательно снижения стоимости платежек для потребителей можно, если городской бюджет будет датировать предприятию порядка 100 миллионов гривен.

Об этом он сообщил в четверг, 6 февраля, в ходе заседания сессии Николаевского горсовета, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам Николая Логвинова, 80% тарифа – это цена газа и транспортировки, и городская власть не имеет права снижать тарифы, ведь это полномочия НКРЭКУ. При этом чиновник добавил, что снизить тариф на тепло в городе можно, лишь выделив дотации из бюджета предприятию.

- Мы шестые с конца по величине тарифа на отопление. Некуда больше снижать. В других городах тариф выше, а суммы дотаций в разы больше, чем в Николаеве. Львов в 2019 году получил 232 миллиона, Харьков 773 миллиона, - сказал Логвинов.

При этом, Александр Сенкевич напомнил депутатам, что в Николаеве бюджет развития на 2020 год утвержден в сумме 710 миллионов гривен.

Напомним, что правительство 24 декабря приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Ответственность за снижение тарифов Кабмин возложил на местные власти. При этом мэр Сенкевич заявил, что «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ не могут без НКРЭКУ снизить свои тарифы, но чиновники ищут решение. Т.е. вопрос о снижении тарифа на отопление в Николаеве зависит и от центральной власти - Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, которая устанавливает тариф.

Позже стало известно, что Национальная комиссия повысила тарифы на услуги «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевской теплоэлектроцентрали». Для населения новые тарифы обещают применять уже в следующем отопительном сезоне.

Когда Президенту Владимиру Зеленскому рассказали о положении дел по Украине касательно платежек, Зеленский решил вызвать «на ковер» мэра Николаева и депутатов, которых назвали ответственными за высокие платежки за тепло.

В итоге в НКРЕКУ заявили, что тариф «Николаевоблтеплоэнерго» обоснованный: «Они не могут сделать перерасчет».

Также мэр Сенкевич заявил, что Зеленского и Гончарука обманули, докладывая по снижению платежек на тепло в Николаеве.

4 февраля, члены постоянной депутатской комиссии Николаевского горсовета по вопросам ЖКХ решили через сессию обратиться к НКРЭКУ и Кабмину с просьбой уменьшить для николаевских теплоснабжающих компаний тарифы на тепло.