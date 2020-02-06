В инвестиционный атлас Украины попали николаевские облэнерго, вокзал и строительство моста через Южный Буг

Кабинет министров опубликовал «Инвестиционный атлас Украины», который ориентирован на представителей иностранного бизнеса.

Атлас опубликовали на сайте Кабмина.

В него вошли три объекта в Николаеве. Наибольшее внимание уделили «Николаевоблэнерго», под приватизацию отдадут 70% акций. В атласе указано, что предприятие в 2018 году принесло 137,4 миллиона долларов дохода. По состоянию на конец 2018 года у «Николаевоблэнерго» было 217 миллионов гривен долга перед компанией «Энергорынок». Также отмечается, что «Николаевоблэнерго» является монополистом по поставкам электроэнергии в регионе.

Инвесторам, помимо этого, предлагают поучаствовать в реконструкции вокзала в Николаеве. Его могут отдать в концессию на 20 лет. Приведены данные, что вокзал за год пропускает 1,2 миллиона пассажиров.

Еще одним инвестиционным проектом назвали строительство моста через Южный Буг. Судя по всему, речь идет о проекте «японского моста». Стоимость строительства оценили в $440 миллионов. В атласе говорится, что под строительство моста выделен участок, проведены анализы почвы и подсчеты трафика.

Напомним, что до 2017 года «Николаевоблэнерго» находилось в орбите влияния братьев Суркисов. После этого «Николаевоблэнерго» стал контролировать соратник Петра Порошенко Игорь Кононенко, сообщала «Экономическая правда». Руководителем «Николаевоблэнерго» является Олег Сивак, которого назначили на эту должность в 2015 году как человека экс-замглавы Николаевской ОГА Николая Романчука. Ранее Сивак работал под руководством Романчука на заводе «Океан».