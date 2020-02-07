В Николаеве департамент ЖКХ планирует за 20 миллионов гривен капитально отремонтировать часть Новозаводской в бетоне

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета планирует в марте объявить тендер на капитальный ремонт участка дороги по улице Новозаводской в бетоне, стоимость которого составляет 20 миллионов гривен.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» заявил директор департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев.

— Наши зернотрейдеры дорогу эту эксплуатируют, что там и дороги уже собственно нет. Мы в прошлом году завершили проектирование участка улицы Новозаводской от Херсонского шоссе до ж/д вокзала. При том проектировали мы в бетоне этот участок дороги. По сути мы готовы к объявлению тендера по этому участку, в районе 20 миллионов гривен стоимость капитального ремонта. Думаю объявлять тендер будем ориентировочно в марте, отыгрывать и приступать к ремонта, - сообщил чиновник.

Также он отметил, что это будет первый опыт использования бетона при ремонте дорог непосредственно в городе Николаеве. Срок эксплуатации бетонной дороги в два раза больше, чем у асфальтового покрытия. Поэтому чиновник надеется на позитивный опыт.

Что касается участка от Херсонского шоссе и в сторону выезда из города, то пока проекта на него нет. По словам Сергея Коренева на этот участок были предпроектные наработки еще года два назад, но это не бетон, и проекты не были завершены.

— Этот участок тоже требует ремонта, но мы понимаем, что бюджет не резиновый и мы имеем ту цифру, которую имеем. Возможно, по факту распределения всех денег будут какие-то нюансы. Если бюджет позволит, то будет продолжать, - подытожил он.

Как известно, ранее николаевцы просили отремонтировать улицу Новозаводскую и 12-ю Продольную, но комиссия по вопросам транспорта перенаправила вопрос на мэра Сенкевича.

В частности, городской голова Николаева Александр Сенкевич предложил брать с каждого большегруза, которые проходят через улицу Новозаводскую и Турбинную, символичную плату - по 10 гривен за тонну, чтобы отремонтировать дорогу.

В сентябре сообщалось, что департамент ЖКХ Николаева отдаст почти полмиллиона гривен за разработку проекта капитального ремонта улицы Новозаводской. Также ранее патрульные требовали от мэра Александра Сенкевича «залатать» разрушенную дорогу на Новозаводской.

Также николаевские предприятия возмущены ужасной дорогой на Новозаводской и 12-й Продольной.