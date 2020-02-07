Военный городок в «Широком лане» достроит Государственная специальная служба транспорта

В этом году Министерство обороны Украины силами Государственной специальной службы транспорта закончит строительство бригадного городка на полигоне «Широкий лан».

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью изданию «Kyiv Post», передает пресс-служба Министерства обороны.

Кроме того, министр заявил, что в Мариуполе и Северодонецке построят военные базы по стандартам НАТО.

- Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна – в Мариуполе, другая – в Северодонецке, - сообщил Загороднюк.

Также он отмечает, что важной задачей будет реформирование системы оборонных закупок, которую полностью меняют.

- До конца года мы планируем довести этот процесс до конца. Уже готов Закон «Об оборонных закупках», как изменить – мы знаем. Закон вскоре выходит на второе чтение, и я надеюсь, что в феврале Верховная Рада Украины его примет… То, что мы закупаем, должно соответствовать стратегии и приоритетам, ведь денег на все конечно не хватает. Второй момент – это то, что мы должны отказаться от идеи безальтернативного выбора поставщиков решением одного или двух человек. Отсюда риски неправильного решения, и в том числе коррупционные, - отметил министр.

Как известно, ГБР в Николаеве открыло уголовное производство по факту нанесения ущерба Украине на сумму примерно 37 миллионов гривен в результате выполнения строительных работ на территории полигона «Широкий лан». Военное ведомство заплатило компании-строителю 135 миллионов гривен. Согласно подсчетам следователей, 37 миллионов гривен из них ушло на оплату работ, которые не выполнены.

Напомним, что в марте 2018 года журналисты телепрограммы «Гроші» заявили, что на полигоне «Широкий лан» воруют деньги, предназначенные для строительства военного городка. В ответ на это Минобороны обвинило журналистов в заангажированности. Отметим, что компания «РОСТ» должна была получить за работы на полигоне 232 миллиона гривен. На то время президент Украины Петр Порошенко в мае 2018 года приезжал на «Широкий Лан» и заявил, что строительство военного городка на полигоне будет завершено к 2019 году.

В Минобороны признали, что подрядчик не может достроить часть военного городка на этом полигоне и компанию обвинили в диверсии.

Справка:

Государственная специальная служба транспорта – это бывшие Железнодорожные войска Украины, специализированный государственный орган транспорта, предназначенный для обеспечения устойчивого функционирования транспортной инфраструктуры в мирное время и в условиях военного и чрезвычайного положения. В задачи ведомства, в частности, входит строительство и ремонт в мирное время – правда, строительство касается объектов национальной транспортной системы.