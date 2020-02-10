Николаевская ОГА утвердила перечень школ и садиков, которые отремонтируют в рамках проекта Президента Украины

Николаевская школа №36 В Николаевской ОГА утвердили перечень объектов, которые будут отремонтированы в рамках проекта Президента Украины Владимира Зеленского о строительстве школ, садов и стадионов («Большое строительство», – ПН).

Соответствующее распоряжение за подписью замглавы Николаевской ОГА Александра Коваленко размещено на официальном сайте Николаевской ОГА.

В общей сложности, перечень состоит из 15 объектов – по пять школ, садов и стадионов. Общая сумма, которая необходима для реализации проекта. составляет 93 миллиона 985 гривен, из которых 40 миллионов будут выделены из областного бюджета, 22 миллиона 329 тысяч – из Государственного бюджета (субвенции, бюджетные программы), и 31 миллион 652 тысячи – из местных бюджетов.

Кроме того, в распоряжении указано, что для реализации проекта создана рабочая группа, в состав которой вошли чиновники Николаевской ОГА.

Также Александр Коваленко распорядился поручить управлению капитального строительства Николаевской ОГА, управлению по вопросам молодежи и спорта облгосадминистрации, Снигиревской РГА, а также рекомендовать Николаевскому, Вознесенскому, Баштанскому городским головам, Ольшанскому поселковом голове: «обеспечить проведение в установленном действующим законодательством порядке публичных закупок, связанных с реализацией в Николаевской области проекта Президента Украины по строительству школ, садов и стадионов». А после и заключение соответствующих договоров.

При этом на протяжении всего 2020 года в департамент науки и образования ОГА ответственные органы должны будут направлять фотоотчеты и информацию о стадии реализации проектов.

Что касается предложений о других объектах, которые будут включены в проект Президента Украины на 2021 – 2023 годы, их предложено направить в николаевскую ОГА до 12 февраля.

Стоит отметить, что в перечень школ попала и пристройка к школе №36, на которую потратили в общем 33 миллиона гривен. Она была открыта 17 января 2020 года. Как известно, саму школу после пятилетнего ремонта, на который потратили 50 миллионов гривен, открыли в сентябре 2018 года.

Согласно утвержденному перечню, большинство объектов должны быть сданы в декабре текущего года.

В то же время, во время селекторного совещания с руководителями ОГА 7 февраля премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в каждом регионе Украины за своевременный старт и реализацию проекта «Большое строительство» отвечают главы областных государственных администраций, сообщает пресс-служба правительства.

Проектом, который стартует 1 марта, запланировано масштабное строительство и капитальный ремонт школ, детских садов, приемных отделений больниц, стадионов и дорог по всей стране.

– Со стороны правительства мы обеспечим регионы всем необходимым, чтобы строительство началось вовремя. Главная задача руководителей ОГА — это своевременная координация деятельности с профильными министерствами и ведомствами и координация работы на местах, — сказал Гончарук.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский подписал закон о выделении 200 миллионов гривен на строительство лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы Охматдет.