Нет денег на зарплаты: В Николаевской мэрии приостановили работу по оцифровке данных для демографического реестра

Дмитрий Лазарев (архивное фото) Директор департамента предоставления административных услуг Николаевского городского совета Дмитрий Лазарев заявил, что на сегодняшний день приостановлены работы по оцифровке информации для наполнения городского электронного демографического реестра.

Об этом он рассказал в понедельник, 10 февраля, в ходе аппаратного совещания у мэра Александра Сенкевича, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

— По наполнению реестра (городского демографического реестра, - ПН) сейчас ведется работа только по обращениям заявителя и гражданина. Что касается оцифровки, то работа приостановлена, в связи с тем, что нет в бюджете средств на взаимодействие с нашим коммунальным предприятием, которое возглавляет господин Богаченко (директор КП «Городской информационно-вычислительный центр» Евгений Богаченко, - ПН), и он не может содержать этих людей, которые смогли бы оцифровывать эту информацию, - пояснил чиновник.

Также Дмитрий Лазарев сообщил, что департамент админуслуг также не может выполнять эту работу, потому что до сих пор не подписано увеличение штатного расписания на 24 единицы из-за отсутствия финансирования, потому что оно не было заложено в бюджет на этот год.

В связи с этим, мэр Александр Сенкевич поручил первому вице-мэру Владимиру Крыленко совместно с директором департамента финансов Верой Святелик провести совещание, чтобы выделить необходимые средства на оплату труда.

Ранее сообщалось, что в Николаеве все еще не работает новый ЦПАУ в райадминистрации, потому что в бюджете на 2020 год не предусмотрели средства на зарплаты новым сотрудникам.