Управление капстроительства Николаевской ОГА объявило тендер на ремонт этажа областной клинической больницы на ₴10 миллионов

Управление капительного строительства Николаевской областной государственной администрации объявило торги на ремонт третьего этажа Николаевской областной клинической больницы на 10,4 миллионов гривен.

Соответствующий тендер опубликованный в системе публичных закупок ProZorro.

Торги были объявлены 23 января. Тендерные предложения должны были быть опубликованы до 8 февраля, а аукцион начаться сегодня – 10-го февраля. Однако на сегодняшний день участников тендера нет.

Работы по ремонту должны быть завершены к 31 декабря 2020 года.

В тендерном задании прописана и гарантия на ремонт – 10 лет.

Отметим, что один из возможных участников пожаловался на то, что в тендерной документации заказчик работ, в ходе проведения ремонта, будет дважды в месяц требовать от исполнителя акт выполненных работ с указанием потраченной суммы. В заявлении просят исправить пункт с этим условием, либо убрать его. Однако заказчик отказался этого делать, объясняя пункт тем, что ему необходим полный контроль за проведение работ, учитывая то, что ремонт будет проводиться за бюджетные деньги.

Напомним, в октябре 2019 года в управлении здравоохранения Николаевской облгосадминистрации попросили 250 тысяч гривен на доработку проекта реконструкции отделения гематологии в Николаевской областной клинической больнице.