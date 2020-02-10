В центре Николаева 21 дом, два детсада и больницы временно останутся без отопления - ТЭЦ будет проводить ремонтные работы

В Николаеве 10 февраля с 18:00 до 06:00 11 февраля отключат отопление для 21 жилого дома, 2 дошкольных учреждений, 2 лечебных учреждений. «Николаевская ТЭЦ» обнаружила дефект трубопровода основной магистральной тепловой сети по улице Садовой, участок от улицы Пограничной до Чкалова, который нужно устранить.

Об этом сообщается на странице предприятия.

К работе будет привлечена бригада в составе шести рабочих и шести единиц специальной техники. На период проведения ремонтных работ будут отключены некоторые потребители ЗАО «Николаевская ТЭЦ» Центрального района.

«Всего временно без отопления останется 21 жилой дом, 2 дошкольных учреждения, 2 лечебных учреждения. Полный перечень абонентов будет опубликовано дополнительно. Извиняемся за временные неудобства и благодарим за понимание», - говорится в сообщении.

Позже на ТЭЦ опубликовали перечень потребителей, которые будут отключены от теплоснабжения на период ремонтных работ: улица Садовая, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 29-А; улица Севастопольская, 41, 43/1, 47, 47-А, 61, 61-а; улица Чкалова, 58, 60, 62, 78; проспект Центральный, 97, 135, 137; улица Пограничная, 82; детсады № 94 и № 148; ЦПМСП № 5 (Чкалова, 78); Городская детская больница № 2 (Садовая, 30).

Напомним, что в Николаеве Николаевская ТЭЦ 5 февраля с 00:00 до 19:00 отключала отопление для 461 жилого дома, 15 дошкольных учреждений, 9 школ, 3 больницы, 10 учебных заведений. В 16:00 «Николаевская ТЭЦ» сообщила, что завершила ремонтные работы, но горожане жаловались на отсутствие тепла.