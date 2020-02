Компания «Samsung» представила дисплей диагональю 15 метров – он занимает собой всю стену

Компания «Samsung Electronics» представила топовую модель интерьерных дисплеев «The Wall TV» – диагональ экрана достигает рекордных 583 дюйма (почти 15 метров), разрешение матрицы 8K (7680х4320).

Об этом сообщает сайт «Itc.ua».

Новинка предназначена для корпоративных клиентов, а не для рядовых покупателей. Модульная безрамочная конструкция The Wall обеспечивает гибкость в вопросе подбора экрана нужного размера. Размер и соотношение сторон можно изменить, чтобы он идеально вписывался в любое пространство. Толщина дисплея не превышает 30 мм, а рамки вокруг экрана очень тонкие.

Предполагается, что экран будут использовать в системах автоматического управления, радиовещательных центрах, лобби, дизайнерских центрах. Серия модульных дисплеев The Wall for Business станет доступна по всему миру сразу после выставки ISE 2020, которая проходит в Амстердаме с 11 по 14 февраля. О ценах данных пока нет, но можно вспомнить, что в Индии 292-дюймовый The Wall Luxury разрешением 8K стоит астрономические $1,68 миллиона.

