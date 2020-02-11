Суд отменил приостановку концессии Херсонского порта

Мининфраструктуры 10 февраля через суд отменило приостановку концессии имущества «Херсонского морского торгового порта» (ХМТП).

Об этом сообщает «Latifundist» со ссылкой на пресс-службу МИУ.

Как известно, суд по иску компании, которую не допустили на конкурс, остановил концессию Херсонского морского порта.

«Да, Министерство выиграло суд. Решение вступает в силу через 15 дней», — прокомментировали в МИУ.

Юристы компании Risoil заявили, что меры обеспечения отменены полностью.

«По результатам заседания, которое состоялось 10 февраля 2020 года в Шестом административном апелляционном суде меры обеспечения иска, которые препятствовали заключению договора о передаче компании «Рисоил-Херсон» в концессию порта Херсон были отменены полностью. В ходе судебного рассмотрения суд принял и учел обоснованные позиции Министерства инфраструктуры Украины (ответчик) и компании «Рисоил-Херсон» (третье лицо, победитель конкурса по концессии), результатом чего стало законное и правомерное решение. Тем не менее, остается вероятность того, что указанное решение может быть обжаловано истцом в Верховном суде», – отметили юристы.

Напомним, что победителем концессионного конкурса в николаевском порту «Ольвия» стала компания QTerminals из Катара. QTerminals управляет крупнейшим торговым портом Катара - Хамад, стоимостью более 7 миллардов долларов. В 2019 году QTerminals обработала 1 миллион 320 тысяч TEU контейнерных грузов, что на 300 тысяч больше, чем было обработано в Украине всеми портовыми операторами.