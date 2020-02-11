Укрпочта объявила тендер о закупке 500 автомобилей для передвижных отделений

Укрпочта объявила тендер на закупку 500 автомобилей для передвижных отделений с ожидаемой стоимостью 8,9 млн евро.

Соответствующее объявление размещено в системе публичных закупок ProZorro.

Согласно требованиям заказчика, автомобиль должен быть рассчитан на три сидячих места, иметь грузоподъемность не менее 580 кг, объем багажника не менее 0,8 кубометров, дизельный двигатель, кондиционер, видеорегистратор, брендирование и GPS-трекер.

Внутренняя планировка кузова автомобиля должна состоять из 3 зон: зоны водителя и курьера, зоны работы сотрудника почтовой службы, грузового отсека.

В стоимость тендерного предложения включена стоимость техобслуживания автомобиля на пробег не менее 100 тыс. км.

Аукцион назначен на 14 апреля, конечная дата приема тендерных предложений — 9 марта.

Укрпочта запустила пилотный проект передвижного отделения в 2018 году.

Напомним, ранее директор «Укрпочты» объявил о массовой распродаже активов предприятия