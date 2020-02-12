Жительнице Николаева нужна срочная помощь в сборе денег на лечение в турецкой клинике

Вита Николаева Жительнице Николаева 31-летней Вите Николаевой нужна помощь с боре денег на лечение и обследование в турецкой клинике.

Об этом идёт речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Напомним, что в 2012 году у Виты диагностировали острый миелобластный лейкоз, в 2017 случился рецидив, ей сделали пересадку костного мозга. Она попала под госпрограмму и Украина оплатила счет из турецкой клиники. После был открыт сбор средств для перелета в Анталию на лечение. Позже женщине собирали на прохождении послеоперационной терапии.

В ноябре у женщины были проявления реакция трансплант против хозяина (РТПХ) и профессор выписал ей иммуносупрессию. Но препарат не дал должного результата.

«Самочувствие с каждым днём всё хуже и хуже. Сердечные медикаменты перестали действовать. Виточка отекает, с трудом встаёт. Нужно опять подбирать терапию, иначе сердце не выдержит. Вита сдаёт анализы через день. И скидывает отчёты в клинику. Профессор настаивает, что необходимо ехать в Турцию обследоваться и выяснять в чём же дело. Что же пошло не так. И принимать меры,пока не поздно», - говорится в сообщении.

Знакомые девушки сообщают, что клиника выставила предварительный счёт в 3 тысячи долларов. Он включает в себя визиты,все необходимые тесты, пункцию, кт и консультацию кардиолога.

«РТПХ прогрессирует. Нужно срочно ехать в Турцию. В Николаеве помочь не могут- нет практики работы с пациентами после пересадки. Очень надеемся на вашу помощь! Я прошу вас помочь. Семья на грани. Ресурсы все исчерпаны», - говорится в сообщении.

Реквизиты для помощи

Монобанк: 4441 1144 4443 1074 - Николаева Вита (предыдущий счёт заблокирован, так как его пытались взломать злоумышленники)