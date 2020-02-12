Исполком горсовета Николаева снова не смог поднять тариф на вывоз ТБО

Члены исполнительного комитета Николаевского городского совета, в среду, 12 февраля, в очередной раз не поддержали повышение тарифа на вывоз твердых бытовых отходов.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Отметим, что проект решения выносили на рассмотрение членов исполкома 22 января 2020 года. Тариф планируют повысить на 50%. Согласно проекту решения, для абонентов КП «Николаевкоммунтранс» тариф должен был повысится с 82,47 гривен до 123,40 гривен/куб.м. Для абонентов ООО «ВалАн» - с 80,25 гривен до 121,71 гривны/куб.м и для абонентов КП «Обрій-ДКП» – с 86,39 гривен до 129,00 гривен/куб.м. Однако, члены исполкома тогда не поддержали данное решение.

Начальница отдела цен и ценовой политики Николаевского городского совета Елена Болычевская снова сообщила, что подорожание тарифа на вывоз ТБО связано с тем, что ранее в городе увеличился тариф на захоронение мусора - с 9 до 23 гривен, а также изменился порядок формирования тарифа.

Однако, члены исполкома снова провалили голосование за проект решения - один голос «против», трое воздержались, а с учетом проголосовавших «за» набралось всего 10 голосов, чего недостаточно.

Первый вице-мэр Владиимр Крыленко, который вел заседание, попросил чиновников доработать данный вопрос и выносить его на следующее заседание. В свою очередь, директор КП «Николаевкоммунтранс» Андрей Вецало отметил, что благодаря повышению тарифа предприятие сможет накопить денег на покупку нового транспорта для вывоза мусора, что существенно улучшит качество предоставленных услуг. Также он добавил, что в последний раз предприятие покупало мусоровозы еще в 2016 году, а с учетом их работы в режиме «нон стоп», техника стремительно изнашивается.

— Затраты на предприятии только растут. При увеличении тарифа появится возможность откладывать деньги на приобретение необходимой техники или материалов. При оплате не менее 90% мы получим около 20 миллионов за год, - проинформировал директор КП.

Вице-мэр Юрий Степанец также добавил, что если тариф не повысить, то у предприятия начнут расти долги и тогда придется выделять миллионные дотации из городского бюджета, вместо того, чтобы направить деньги на развитие города.

К тому же директор департамента ЖКХ Сергей Коренев акцентировал внимание на том, что повышение тарифа связано с тем, что в сентябре 2019 года исполком поднял тариф на захоронение мусора, который не пересматривался пять лет, и теперь логично, что нужно повышать сам тариф на вывоз ТБО.

После обсуждения Крыленко поинтересовался, готов ли кто-то изменить свое решение, однако члены исполкома были непрекословны и попросили предоставить им презентацию по данному вопросу, в которой бы наглядно объяснялось, что измениться на предприятиях после увеличения тарифа. К тому же члены исполкома отметили, что после ознакомления с этими материалами они будут готовы проголосовать за вопрос даже в телефонном режиме.

Отметим, что предыдущие подорожание тарифа на вывоз ТБО было в марте 2019 года. Напомним, что николаевцы жалуются на кучу мусора в центре города возле жилых домов.