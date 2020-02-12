На «Николаевоблтеплоэнерго» заявили, что новый тариф НКРЭКУ не распространяется на население

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» предоставил разъяснения относительно начислений за услуги теплоснабжения в отопительном сезоне 2019-2020 годов.

Об этом сообщается на их странице в Facebook.

«Начисления за услуги теплоснабжения в отопительном сезоне 2019-2020 годов осуществляются по действующим с 1 января 2019 года по настоящее время тарифам для жилых домов с приборами учета тепловой энергии в размере 1482,50 гривен за 1 Гкал, которые были утверждены Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг №1759 от 10 декабря 2018 года», - говорится в сообщении.

Также предприятие отмечает, что если сравнить суммы начислений за услугу по централизованному отоплению за январь прошлого и январь текущего (2020) года, учитывая, что среднесуточная температура в январе 2020 года была выше, то суммы в платежках уменьшились около 10% для всех абонентов.

«В связи с экономически необоснованными действующими тарифами и отсутствием на государственном уровне механизма возмещения разницы в тарифах, принята новое Постановление НКРЭКУ №83 от 14 января 2020 года. И установлены новые тарифы для всех групп потребителей, вступивших в силу с 17 января 2020 года, однако применяются они только, в этом отопительном сезонные, только для бюджетных организаций и других потребителей», - заявили на ОКП.

Новые тарифы для бюджетных организаций и других потребителей:

- тариф для расчетов с управляющими многоквартирных домов, жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), объединений совладельцев многоэтажных домов (ОСМД) и ведомственного жилья - 1947,82 грн. за 1 Гкал (с НДС);

- тариф для расчетов бюджетных учреждений - 1790,82 грн. за 1 Гкал (с НДС);

- тариф для расчетов религиозных организаций - 1877,82 грн. за 1 Гкал (с НДС);

- тариф для других потребителей - 1782,40 грн. за 1 Гкал (с НДС).

Если же у горожан возникли какие-либо вопросы, то их просят обращаться в абонентский отдел по телефонам: 46-51-30; 46-37-51; 46-51-25.