На «Николаевоблтеплоэнерго» заявили, что новый тариф НКРЭКУ не распространяется на население

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ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» предоставил разъяснения относительно начислений за услуги теплоснабжения в отопительном сезоне 2019-2020 годов.

Об этом сообщается на их странице в Facebook.

«Начисления за услуги теплоснабжения в отопительном сезоне 2019-2020 годов осуществляются по действующим с 1 января 2019 года по настоящее время тарифам для жилых домов с приборами учета тепловой энергии в размере 1482,50 гривен за 1 Гкал, которые были утверждены Постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг №1759 от 10 декабря 2018 года», - говорится в сообщении.

Также предприятие отмечает, что если сравнить суммы начислений за услугу по централизованному отоплению за январь прошлого и январь текущего (2020) года, учитывая, что среднесуточная температура в январе 2020 года была выше, то суммы в платежках уменьшились около 10% для всех абонентов.

«В связи с экономически необоснованными действующими тарифами и отсутствием на государственном уровне механизма возмещения разницы в тарифах, принята новое Постановление НКРЭКУ №83 от 14 января 2020 года. И установлены новые тарифы для всех групп потребителей, вступивших в силу с 17 января 2020 года, однако применяются они только, в этом отопительном сезонные, только для бюджетных организаций и других потребителей», - заявили на ОКП.

Новые тарифы для бюджетных организаций и других потребителей:
- тариф для расчетов с управляющими многоквартирных домов, жилищно-строительных кооперативов (ЖСК), объединений совладельцев многоэтажных домов (ОСМД) и ведомственного жилья - 1947,82 грн. за 1 Гкал (с НДС);
- тариф для расчетов бюджетных учреждений - 1790,82 грн. за 1 Гкал (с НДС);
- тариф для расчетов религиозных организаций - 1877,82 грн. за 1 Гкал (с НДС);
- тариф для других потребителей - 1782,40 грн. за 1 Гкал (с НДС).

Если же у горожан возникли какие-либо вопросы, то их просят обращаться в абонентский отдел по телефонам: 46-51-30; 46-37-51; 46-51-25.

Напомним, что правительство 24 декабря приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Ответственность за снижение тарифов Кабмин возложил на местные власти. При этом мэр Сенкевич заявил, что «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ не могут без НКРЭКУ снизить свои тарифы, но чиновники ищут решение. Т.е. вопрос о снижении тарифа на отопление в Николаеве зависит и от центральной власти - Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, которая устанавливает тариф. 

Позже стало известно, что Национальная комиссия повысила тарифы на услуги «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевской теплоэлектроцентрали». Для населения новые тарифы обещают применять уже в следующем отопительном сезоне.

Когда Президенту Владимиру Зеленскому рассказали о положении дел по Украине касательно платежек, Зеленский решил вызвать «на ковер» мэра Николаева и депутатов, которых назвали ответственными за высокие платежки за тепло.

В итоге в НКРЕКУ заявили, что тариф «Николаевоблтеплоэнерго» обоснованный: «Они не могут сделать перерасчет».

Также мэр Сенкевич заявил, что Зеленского и Гончарука обманули, докладывая по снижению платежек на тепло в Николаеве.

4 февраля, члены постоянной депутатской комиссии Николаевского горсовета по вопросам ЖКХ решили через сессию обратиться к НКРЭКУ и Кабмину с просьбой уменьшить для николаевских теплоснабжающих компаний тарифы на тепло.

В частности, директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявил, что выполнить требования правительства касательно снижения стоимости платежек для потребителей можно, если городской бюджет будет датировать предприятию порядка 100 миллионов гривен.

Julia Davudenko

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