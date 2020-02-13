Налоговики уточнили, что ФОПы могут тратить деньги с бизнес-счетов на личные нужды

Государственная налоговая служба опубликовала разъяснение, в котором рассказала о ситуации с тратами денег на личные нужды с бизнес-счетов. Такие транзакции разрешены.

Об этом сообщает «Ain.ua».

«Физическое лицо-предприниматель имеет право свободно пользоваться средствами с расчетного счета, который открыт для осуществления предпринимательской деятельности, при условии уплаты всех налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством», - сообщили в налоговой.

Ранее НБУ публиковал норму, которой запрещал ФОП тратить деньги с бизнес-счетов на личные нужды. После в регуляторе объясняли, что деньги можно переводить на личный счет после уплаты налогов – и в итоге отменили норму.

В ГНС для своего разъяснения опирались на статьи Хозяйственного кодекса Украины (№42 и №44). В них зафиксированы определения предпринимательства и право распоряжаться прибылью. В частности, в статье 44 Хозяйственного кодекса Украины определено, что предпринимательство осуществляется на основе свободного распоряжения прибылью, которая остается у предпринимателя после уплаты налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законом.

То есть, налоговых последствий от использования ФОП-счета для личных целей не будет, уточняет профильное издание «Дебет-кредит».

Напомним, ранее сообщалось, что Госслужба труда планирует проверить 3 тысячи предпринимателей за нарушения при найме работников.