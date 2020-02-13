Новый вице-губернатор Николаевской ОГА о тарифах и разделении платежки за газ: «Каким образом это считается, я не могу сказать»

Новоназначенный заместитель главы Николаевской областной государственной администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр Коваленко заявил, что не знает, как на сегодняшний день рассчитывается сумма за коммунальные услуги по теплоснабжению и газу.

Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Как известно, 15 января Кабинет Министров Украины утвердил назначение на должность заместителя главы Николаевской областной государственной администрации Александра Коваленко.

Вице-губернатор сообщил, что у него есть месяц с момента назначения, чтобы разобраться в сфере, которая теперь будет находиться под его управлением.

— У меня есть месяц. Мне надо узнать территорию, мне надо узнать состояние дел по подразделениям. У меня очень обширная сфера, - заявил Ковальчук.

На вопрос о том, какова его позиция в вопросе новых тарифов на теплоснабжение и газ, и как поступить с людьми, которые выходят по этому поводу на митинги, Александр Коваленко ответил, что пока своей позиции не имеет.

— Вот этим я сейчас и занимаюсь, изучаю этот вопрос. Чтобы иметь какую-то позицию, нужно изучить. Вот я сейчас изучаю, чтоб ее определить для себя, - ответил вице-губернатор.

Также заместитель главы ОГА не смог выразить свою позицию касательно разделения квитанции за газ на две составные.

— Без понятия. (…) Там целая формула существует. Каким образом сейчас это все считается, я не могу вам сказать, - добавил заместитель губернатора.

Отметим, до того, как занять должность заместителя главы Николаевской ОГА по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, Александр Коваленко в разное время занимал руководящие должности в отделах внутренней безопасности ГУ Государственной фискальной службы в Житомирской, Ровенской и Харьковской областей. Кроме того, Коваленко подавал свою кандидатуру на руководителя Государственного бюро расследований. В 2015 году проходил «люстрационную» проверку согласно Закону Украины «Об очистке власти».

Напомним, что правительство 24 декабря приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Ответственность за снижение тарифов Кабмин возложил на местные власти. При этом мэр Сенкевич заявил, что «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ не могут без НКРЭКУ снизить свои тарифы, но чиновники ищут решение. Т.е. вопрос о снижении тарифа на отопление в Николаеве зависит и от центральной власти - Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, которая устанавливает тариф.

После чего, николаевцы возмутились, что за декабрь они получили завышенные платежки за отопление, вместо обещанных со снижением в 30%. В ТЭЦ тогда ответили, что ошибки быть не может. А позже объяснили, что завышенные платежки за декабрь тем, что в сумму включили неучтенное потребление тепла в ноябре.