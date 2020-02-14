Жительница Николаева просит помочь её маме, которая после инсульта находится в коме

Светлана Смирнова Жительнице Николаева Светлане Смирновой нужна помощь в лечении.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила её дочь Ангелина.

Четыре года назад зимой у Светланы случился инфаркт, а сейчас - инсульт.

«Казалось бы она ведь молодая такая, откуда, почему, как? Никто не знает. Сосуд лопнул, сильное кровоизлияние в голову, кома, трепанация черепа и реанимация. Только в четверг она была веселой, жизнерадостной моей девочкой которая готовилась ко дню рождения внука, а сейчас она в глубокой коме в тяжелом состоянии», - пишет дочь.

«Врачи делают все что могут, каждый день мы покупаем лекарства пакетами и понятия не имеем как долго будет длится реабилитация и сколько ещё средств понадобится. Как бы мало шансов они не давали, но мы верим, я верю что моя мама справится и будет дальше радовать своей улыбкой и звонким смехом! Любая помощь сейчас нужна и важна! Она должна быть рядом со мною, просто обязана с этим всем справится», - написала дочь Светланы.