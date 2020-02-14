Департамент ЖКХ планирует потратить более ₴6 миллионов за вырубку и обрезку деревьев

13 февраля департамент ЖКХ Николаевского городского совета объявил тендер на предоставление услуги по удалению, обрезке деревьев и корчеванию пней.

Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок Прозорро.

Предполагаемая стоимость услуги - 6 миллионов 150 тысяч гривен. Проведение аукциона запланировано на 21 апреля 2020 года. Предоставлять услугу подрядчик должен будет до 20 декабря 2020 года.

Согласно техническому заданию подрядчик должен будет удалить на 925 метрах кубических деревья мягколиственных пород, а на 2 тысячах 785 метрах кубических деревьев твердолиственных пород. Также произвести санитарную, формовочную и омолаживающую обрезку 11 741 дерева и выкорчевать 1 тысячу 18 пней.

Напомним, как в декабре 2019 года СБУ пришла с обысками в департамент ЖКХ Николаевской мэрии из-за незаконной вырубки деревьев.