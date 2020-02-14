Николаевский аэропорт отказался покупать детектор взрывчатых веществ у фейкового «чешского» производителя и объявил новый тендер

Коммунальное предприятие «Николаевский международный аэропорт» не будет закупать детектор взрывчатых веществ у фейкового производителя и объявило новые торги.

Соответствующий тендер объявлен в системе публичных закупок ProZorro.

Как известно, ранее аэропорт уже проводил тендер на закупку детектора. Тогда в торгах победила фирма ООО «СКРІНІНГ ЕНД ДЕТЕКШН СИСТЕМС», с которой заключили договор на 1,2 миллиона гривен. Однако 11 февраля аэропорт снова объявил тендер на закупку этого же оборудования.

В комментарии «Преступности.НЕТ» директор аэропорта Федор Барна заявил, что объявил новый тендер, потому что у него появилась информация, что фирма, которая победила на предыдущих торгах, якобы торгует оборудованием из России под видом чешского.

— У меня появилась информация, что по этому оборудованию, которое стоит на других предприятиях, заведено уголовное дело. Я решил запросить информацию о фирме у правоохранителей и узнал, оборудование якобы производится не в Чехии, а в России. Мы, естественно, не стали платить этой фирме, но нам необходим детектор, поэтому мы проводим новый тендер, - рассказал Федор Барна.

В ходе предыдущих торгов, фирма ООО «СКРІНІНГ ЕНД ДЕТЕКШН СИСТЕМС» в тендерной документации опубликовала, в том числе, сертификат соответствия, в котором говорится о том, что детектор «M-ION» сделан в Чехии, в компании «Inward Detection». При этом, в открытых источниках можно найти такой же детектор «M-ION» российской компании ООО «Диагностика-М» с сертификатом соответствия, подписанным российским ведомством.

"чешский" сертификат компании "Inward Detection" российский сертификат компании "Диагностика-М"

В 2016 году издание «Наші гроші» сообщило о подобном случае, который произошел с киевским аэропортом «Борисполь». Руководство аэропорта решило закупить четыре детектора на 4,3 миллиона гривен, провело торги, в которых победила фирма ООО «Проектно-технический центр». Фирма также утверждала, что продает оборудование чешского производителя «Inward Detection», однако на деле оказалось, что детекторы производятся в России, в фирме «Диагностика-М», а чешская фирма создана россиянином Владимиром Усачевым с целью осуществлять продажу техники в Украину. При этом, и в России сертификация детекторов прошла с нарушением законодательства.

фото "чешского" детектора из тендерной документации компании ООО «СКРІНІНГ ЕНД ДЕТЕКШН СИСТЕМС» скриншот видео-рекламы детектора российской фирмы "Диагностика-М"

логотип "чешской" фирмы логотип фирмы "Диагностика-М"

В результате, в июле 2016 года сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в аэропорту «Борисполь». Как выяснилось, помимо того, что оборудование было продано с нарушением законодательства, оно оказалось еще и некачественным – все четыре детектора были возвращены на ремонт после двух месяцев эксплуатации.

Примечательно, что в тендере на закупку детектора в николаевский аэропорт, где победителем оказалась фирма ООО «СКРІНІНГ ЕНД ДЕТЕКШН СИСТЕМС», ее соперником была фирма ООО «Проектно-технический центр», которая победила в торгах аэропорта «Борисполь».

В тендерной документации предприятие ООО «Проектно-технический центр» опубликовало точно такой же сертификат соответствия на этот же детектор «M-ION», который продавала фирма-«соперник» ООО «СКРІНІНГ ЕНД ДЕТЕКШН СИСТЕМС».

Напомним, предприятие «София-Гранит», владельцем которого является народный депутат Украины Игорь Негулевский, выиграло семь тендеров на содержание дорог в Николаевской области в зимний период, не имея при этом своей техники.