«Времени осталось очень мало»: Малышу из Николаева нужна помощь в лечении рака

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Павлик Татарчук
Трёхлетний мальчик из Николаева Павлик Татарчук нуждается в помощи в сборе денег на лечение нейробластомы 4-й стадии.

Об этом идёт речь в письме, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Павлику срочно нужно лечение за границей, так как в Украине нет шансов выжить. Ребёнка согласилась лечить клиника Сан Жоан де Деу в Барселоне. Сумма лечения больше 300 000€.

«Эта сумма очень велика для семьи. Сейчас идет сбор денег, но, к сожалению, слишком медленно, а времени осталось очень мало», - говорится в сообщении.

В то же время в группе «Спасём Павлика Татарчука вместе» на Facebook Ирина Дорошенко написала следующее:

«Только что мне позвонили из Киева, пришёл ответ генетического исследования, и сказали, что опухоль не поддаётся лечению тяжёлой химии нам нужно делать высокодозную химию. Эта опухоль имеет свойство быстро расти и пускать метастазы. Это очень страшно. Помогите спасти нашего Павлика, пожалуйста».

Реквизиты для помощи:

Приват Банк: 4731 1856 1858 1760 UAH
                      4731 1856 1858 1877 EUR
                      4149 4991 1569 6781 USD - Татарчук Ирина Анатольевна (мама)

Ощадбанк: 4790 7299 1241 6526 - Татарчук Ирина Анатольевна

СБЕРБАНК: 2202201704381637 - Ксения Сергеевна Б (волонтёр)

💰PayPal pavel.posolstvochudes@gmail.com
https://www.paypal.me/HelpPavel Halyna Dobush (волонтёр)

Мила Волкова

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