Суд отказал Розенблату о взыскании ₴100 миллионов ущерба из-за «янтарного дела»

Суд отказал бывшему народному депутату, обвиняемому в так называемой «янтарной делу», в удовлетворении иска к НАБУ, Генеральной прокуратуре Украины и Государственной казначейской службе о взыскании 100 миллионов гривен ущерба из Государственного бюджета Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины.

«Соответствующее решение, что 11 февраля 2020 принял Печерский районный суд. Киева, еще раз подтверждает законность действий детективов НАБУ при расследовании преступления с участием экс-парламентария», – отметили в НАБУ.

В иске бывший народный депутат требовал возмещения из бюджета 100 миллионов гривен морального ущерба, которой, по его мнению, он потерпел в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий детективами НАБУ. Ссылался истец на решение Окружного административного суда. Киева от 20 сентября 2018 года и постановление Шестого апелляционного административного суда от 12 июля 2019 года.

Эти суды административной юрисдикции якобы установили нарушения в действиях детективов НАБУ, несмотря на то, что рассмотрение споров такого рода не относится к их компетенции. Так, просматривая указанные решения административных судов Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 18 ноября 2019 года выразила позицию: если «спор возникает в связи с противоправными, по мнению определенного лица, действиями и бездействием должностных и служебных лиц органов прокуратуры [читай также - детективов НАБУ, других органов досудебного расследования], совершенных либо не совершенных последними в рамках уголовного производства, проверка правомерности таких действий с учетом положений пункта 2 части второй статьи 19 КАС Украины находится вне границ и юрисдикции административного суда, ведь их обжалования должно осуществляться в порядке, установленном УПК Украины».

Объективно оценив обстоятельства иска экс-народного депутата Украины, Печерский районный суд Киева отказал в удовлетворении исковых требований, а тем самым - предотвратил незаконный взысканию средств налогоплательщиков.

Как известно, в 2016-2018 годах НАБУ и САП расследовали уголовное производство по факту получения народными депутатами неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в добыче янтаря в Украине. Через возможную причастность к противоправным действиям сотрудников правоохранительных и контролирующих органов и для минимизации рисков утечки информации детективы НАБУ осуществляли досудебное расследование в формате специальной операции. 5 октября 2018 года дело по обвинению двух экс-нардепов и двух других лиц передали на рассмотрение Голосеевского районного суда, а за год спустя - в Высший антикоррупционный суд, где проходит рассмотрение.

Напомним, что в апреле 2018 года Печерский райсуд Киева признал Борислава Розенблата потерпевшим в уголовном производстве Генпрокуратуры о якобы провокации сотрудниками НАБУ дачи взятки парламентарию.