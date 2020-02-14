Суд постановил, что компания Ахметова должна выплатить государственному банку 2,7 миллиарда гривен

Хозяйственный суд Киева 23 января частично удовлетворил иск «Укрэксимбанка» к ООО «ЕСУ» в деле №910/7149/17 и решил взыскать с ответчика в пользу истца 2,73 миллиарда гривен задолженности по облигациям, выпущенным в 2013 году и которые должны были быть погашены в марте 2017 года.

Об этом сообщает «Finclub».

В рамках этого спора суд еще в 2017 году арестовал 92,79% акций «Укртелекома», принадлежащих ООО «ЕСУ» (конечный бенефициар – Ринат Ахметов). В марте 2017 года «ЕСУ» должно было погасить облигации на 4,6 миллиарда гривен, однако не сделало этого (то есть допустило дефолт).

Крупнейшие держатели этих бумаг – «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк»: в портфеле каждого из этих госбанков были облигации на сумму около 2 миллиардов гривен. Перевыпуск этих бумаг способствовал процессу приватизации «Укртелекома» и перехода компании под контроль Ахметова.

В 2015 году «Укртелеком» присоединился к переговорам «ЕСУ» с «Ощадбанком» и «Укрэксимбанком» по долгу его владельца по облигациям. Тогда «Укртелеком» взял на себя обязательства выкупить у них облигации «ЕСУ» всего на 2 миллиарда гривен и уплатить проценты в срок не позднее 15 марта 2017 года. В залог госбанкам были переданы акции «Укртелекома».

Планировалось, что погашение долгов произойдет за счет средств от продажи 3G-оператора «ТриМоб» для «МТС Украина», но эта сделка сорвалась из-за несогласия Фонда госимущества на ее проведение.

В декабре 2019 года «Ощадбанк» отозвал иск к «Укртелекому» на 1,1 миллиарда гривен и сообщил о достижении договоренности с компанией о поэтапном и полном погашении задолженности.

Напомним, что ранее Ахметов купил во Франции элитную виллу стоимостью 200 миллионов евро.