Компенсации родственникам погибших пассажиров лайнера МАУ превысят $80 тысяч на человека

Компенсации, которые получат родственники погибших пассажиров и членов экипажа рейса Международных авиалиний Украины, сейчас обсуждаются с властями Ирана.
Об этом заявил журналистам в Мюнхене министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, сообщает «Европейская правда».
Пристайко, в частности, выразил уверенность, что эта компенсация превысит сумму в 80 000 долларов на человека, которая звучала раньше с иранской стороны.
«80 тысяч - это стандартная сумма, стандартная выплата по законодательству Ирана», - пояснил Пристайко.
По его словам, в Тегеране соглашаются, что она будет выше.
«Мы детально обсудили это с министром иностранных дел Ирана. Это на самом деле совсем другие механизмы и совсем другие суммы, начиная от выплат, которые обеспечиваются страховыми компаниями, также выплат, которые обеспечивают наши авиалинии. Авиалинии (МАУ) уже вышли на контакт с родственниками погибших, не только украинцев», - рассказал он.
Как известно, самолет МАУ рейса Тегеран-Киев был сбит утром 8 января сразу после вылета из аэропорта столицы Ирана. В результате погибли все 176 человек на борту. Среди погибших – 11 граждан Украины. Большинство жертв были гражданами Ирана и Канады.
Ранее в Иране заявили, что не намерены отдавать «черные ящики» с самолетов МАУ, но и сами расшифровывать не будут.