«Детям очень нужен папа»: Николаевцев просят помочь военнослужащему, который после инсульта находится в коме

Сергей Дроздов Украинскому военнослужащему Сергею Дроздову, который больше недели находится в коме в Николаеве после обширного инсульта, нужна помощь в лечении.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщила его жена Татьяна.

По словам врачей, у мужчины есть шансы на выздоровление, но ежедневно ему нужны средства на дорогостоящие препараты и пребывание в реанимации (около 1500 гривен в день).

«За эти дни все сбережения нашей семьи исчерпались. У нас двое сыновей 16 и 10 лет, поэтому я очень прошу помощи неравнодушных людей в этой тяжёлой жизненной ситуации. Моему мужу всего 42 года. Он военнослужащий. Несмотря на то, что Серёжа родом из Крыма, всегда делал всё для защиты нашей страны. Пожалуйста, помогите нашей семье. Детям очень нужен папа. Даже одна гривна для нас сейчас - это спасение. Будем благодарны за любую помощь», - написала жена Сергея.

Реквизиты для помощи:

Карта Приват Банка: 4149499344051600 - Дроздова Татьяна