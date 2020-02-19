Прокуратура через суд намерена отменить аренду участков земли, которые отдали под солнечную электростанцию

Первомайская местная прокуратура обратилась в суд с иском к Кривоозерскому поселковому совету и компании о возвращении в собственность государства 22 гектаров земли.

Об этом сообщили в Первомайской местной прокуратуре.

Кривоозерский поселковый совет передал в пользование компании на 49 лет по договорам аренды два земельных участка площадью 14 и 8 гектаров у автодороги «Кривое Озеро – Балта». Земли арендовали для того, чтобы разместить на них объект альтернативной энергетики – фотогальваническую электростанцию. Стоимость земель оценили в 18 миллионов гривен.

«Поселковый совет не является распорядителем таких земель, поскольку они отнесены к землям сельскохозяйственного назначения за пределами населенного пункта, а распоряжение ими должно осуществляться Главным управлением Госгеокадастра в области. Кроме того, орган местного самоуправления, приняв соответствующие решения и передав земли в аренду именно для таких нужд, фактически изменил их функциональное назначение – с земель зеленых насаждений, которые использовались для выпаса скота, на земли для размещения объектов энергетики. Это прямо запрещено действующим законодательством», - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура подала заявление об обеспечении иска путем наложения ареста на земли и имущество, запрета совершать любые сделки и проводить любые регистрационные действия в отношении них. Суд это заявление прокуратуры удовлетворил.

Напомним, ранее сообщалось, что китайская корпорация из-за рейдерской атаки на её электростанцию на Николаевщине могла потерять 110 миллионов евро. Как известно, 1 марта 2019 года сотрудники СБУ и полиции пришли с обыском на солнечную электростанцию фирмы «Восход Солар» в Березанке, которая принадлежит китайской госкорпорации CNBM. В компании заявили, что уголовное производство против них – это попытка криминализировать хозяйственный спор между «Восход Солар» в пользу «ФК «Веста». Также сообщалось, что китайская госкорпорация не будет инвестировать в Украину из-за рейдерства их СЭС на Николаевщине с помощью СБУ. Китайская корпорация просила президента Украины Зеленского защитить их электростанцию на Николаевщине от украинских рейдеров.