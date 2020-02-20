«Бойскауты Америки» из-за многочисленных исков о сексуальных домогательствах объявили о банкротстве

Одна из старейших и крупнейших скаутских организаций США «Бойскауты Америки» подала в суд в Делавэре заявление о банкротстве из-за продолжающихся судебных разбирательств по делам о сексуальных домогательствах.

Об этом сообщается на сайте организации, передаёт Медуза.

«Бойскауты Америки» начали процедуру банкротства, чтобы сформировать денежный фонд для выплаты соразмерных компенсаций всем жертвам сексуального насилия, а также продолжить свою работу, начатую в 1910 году. Как отмечает The Wall Street Journal, подача заявления о банкротстве останавливает рассмотрение сотен исков, поданных к организации из-за домогательств. В BSA призвали всех пострадавших присоединиться к делу.

Организация оценила свои активы в сумму от одного до десяти миллиардов долларов, а обязательства — от 500 миллионов до одного миллиарда долларов. Размер фонда для выплаты компенсаций, по оценке Associated Press, может превысить один миллиард долларов. Чтобы сформировать его, BSA придется распродать некоторые из своих обширных владений, в том числе кемпинги и туристические маршруты.

Сколько всего исков о сексуальном насилии подано к организации, неизвестно. AP допускает, что речь может идти о тысячах мужчин, утверждающих, что несколько десятилетий назад они стали жертвами домогательств со стороны старших скаутов. В последнее время исков стало больше, поскольку несколько штатов, в том числе Калифорния, Нью-Йорк и Нью-Джерси, изменили законы об исковой давности. Это позволило судиться тем, кто пострадал от насилия в детстве.

Новые иски подали люди, заявившие, что подверглись насилию в 1960-1980-е годы. В «Бойскаутах Америки» говорят, что в 2018 году было зарегистрировано пять жалоб о сексуальных домогательствах. В организации уверяют, что с середины 1980-х годов приняли меры, направленные на профилактику таких преступлений. В частности, организация начала проверять прошлое скаутмастеров и ввела правило, по которому на всех скаутских мероприятиях должны присутствовать как минимум двое взрослых.

«Бойскауты Америки» глубоко переживают за всех жертв сексуальных домогательств и от чистого сердца извиняются перед каждым, кто пострадал во время пребывания в скаутском движении. Мы возмущены тем, что были случаи, когда отдельные люди воспользовались нашими программами, чтобы навредить невинным детям», — заявил президент BSA Роджер Мосби.

Организация «Бойскауты Америки» с 1920-х годов собирает сведения о сотрудниках и волонтерах, которых подозревали в сексуальных домогательствах. По состоянию на январь 2020 года в архивах указаны 7819 подозреваемых и 12254 пострадавших. В 2012 году верховный суд штата Орегон обязал «Бойскаутов Америки» опубликовать сведения обо всех случаях сексуального насилия с 1965 по 1985 год.

Тогда выяснилось, что до полиции не доходило более трети таких случаев. Кроме того, ранее организация настаивала, что запрещала людям, которых обвинили в преступлениях, продолжать работать с детьми. В мае 2019 года AP это опровергло, и в BSA признали, что позволяли подозреваемым возвращаться на руководящие посты.

Напомним, что бывшего врача сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара из Мичиганского университета за сексуальное насилие над женщинами и девушками приговорили к тюремному заключению на срок от 40 до 175 лет (заключенный может просить об освобождении не ранее, чем через 40 лет). Позже стало известно, что Федерация гимнастики США выплатит $215 миллионов жертвам сексуальных домогательств экс-врача Нассара.