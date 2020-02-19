Мэр Николаева созывает на 20 февраля сессию горсовета, чтобы перераспределить ₴10 миллионов для электротранса

Городской голова Николаева Александр Сенкевич созывает депутатов на четверг, 20 февраля, чтобы продолжить пленарное заседание 56-й сессии горсовета.

Об этом свидетельствует распоряжение городского головы Александра Сенкевича от 19 февраля, опубликованное на сайте горсовета.

Заседание запланировано на 11:00. Отметим, что согласно графику созыва сессий, следующее пленарное заседание запланировано на 27 февраля.

Стоит отметить, что глава фракции Оппозиционного блока Игорь Дятлов на своей странице в Facebook написал, что сессию экстренно созывают из-за вопроса переброски 10 миллионов гривен КП «Николаевэлектротрансу» со льготных перевозок на погашение долгов за электроэнергию.

Как известно, данный вопрос депутаты уже пытались согласовать 6 февраля на сессии горсовета, однако, тогда не хватило голосов. Если же вопрос не согласуют, то тогда ЕБРР не даст городу 20 миллионов евро кредита на приобретение 60 троллейбусов, 20 из которых будут с автономным ходом. При этом, 17 февраля, городской голова Николаева Александр Сенкевич передал все необходимые документы в Министерство финансов относительно получения кредита на приобретение 50 автобусов, 60 троллейбусов (20 из которых на автономном ходу) и проекта по энергомодернизации города.

Ранее сообщалось, что ЕБРР готов предоставить Николаеву 20 миллионов евро на закупку 40 обычных троллейбусов и 20 - с автономным ходом. Стоит отметить, что депутаты со второго раза поддержали проект решения о предоставлении согласия на заключение кредитного договора между Европейским банком реконструкции и развития и КП «Николаевэлектротранс» на закупку новых троллейбусов, модернизацию депо и тяговых подстанций. А 12 сентября в мэрии Николаева и.о. директора КП «Николаевэлектротранс» Владимир Евтушенко и представитель Европейского банка реконструкции и развития Денис Гаевой подписали кредитный договор на 20 миллионов евро.

Однако, незадолго до окончания 2019 года мэр Александр Сенкевич заявил, что Николаев не сможет закупить в 2020 году 60 новых троллейбусов на кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития, так как еще нет ответа от Антимонопольного комитета Украины. В январе 2020 года АМКУ таки дал предварительные выводы по кредиту от Европейского банка реконструкции и развития для покупки троллейбусов.

6 февраля, депутаты Николаевского городского совета не согласовали выделение 10 миллионов гривен КП «Николаевэлектротранс» для оплаты за электричество. При этом мэр отметил, что 17 февраля нужно подать документы в Минфин по кредиту для электротранса и ЕБРР, и если у предприятия будут долги, то кредит не согласуют.