Киевская фирма выиграла подряд шесть тендеров на разработку проектов на ₴1,5 миллиона у Службы автодорог Николаевщины

Компания из Киева выиграла сразу шесть тендеров на разработку проектной документации на текущий ремонт шести участков трассы «Нечаяное-Очаков» на 1,5 миллиона гривен.

Соответствующие торги опубликованы на сайте публичных закупок Prozorro.

Служба автодорог Николаевской области 20 января объявила шесть тендеров на разработку проектной документации на текущий ремонт шести участков (всего 36 километров) дороги Т-15-13 «Нечаяное-Очаков». Ожидаемая стоимость каждого тендера была в районе 400 тысяч гривен.

В четырех из шести тендеров участниками были две фирмы – ООО «Проектдормисттехнология» и ЧП ТЕРРА ИНЖИНИРИНГ. На остальные два тендера подался еще один участник – ООО «Мост». В итоге на всех шести торгах победила фирма ООО «Проектдормисттехнология».

Примечательно, что фирма-победить каждый раз фактически в половину занижал ожидаемую стоимость. Общая сумма всех выигранных тендеров – 1 миллион 627 тысяч 497 гривен.

Фирма ООО «Проектдормисттехнология» была зарегистрирована в феврале 2007 года в Киеве, в Голосеевском районе. Принадлежит киевлянину Александру Реутову, который также основал и руководит фирмами ООО «Інвестиційна Компанія "Глобал Енерджі» и ООО «Смарт Інжиніринг Груп». Уставной капитал фирмы – 100 тысяч гривен. Отметим, что это впервые, когда компания сотрудничает со Службой автодорог Николаевщины.

Однако работы в Николаевской области ООО «Проектдормисттехнология» все же выполняла – в 2017 году, в период с мая по август, фирма выиграла в общей сложности девять тендеров в КП «Николаевский международный аэропорт» в общей сумме на 2,07 миллиона гривен. Фирма должна была разработать проект текущего ремонта взлетно-посадочной полосы.

Напомним, Служба автомобильных дорог Николаевской области отменила девять тендеров на эксплуатационное содержание дорог почти на 100 миллионов гривен.