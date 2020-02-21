Пограничники не пустили в Украину российских пропагандистов с лекцией «Как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях»

Пограничники не пустили в Украину трех российских пропагандистов, которые ехали читать лекции на тему «Как манипулировать людьми в СМИ и соцсетях».

Об этом сообщают в пресс-службе Госпогранслужбы Украины.

Вчера пограничники обнаружили 34-летнего гражданина России, который прилетел рейсом из Минска и отметил, что следует с деловой целью по приглашению одной организации проводить тренинги и занятия.

«Пограничники установили, что прибывший лектор, сотрудничает с политическими силами РФ и баллотировался от партии Жириновского в Московскую Думу, а также является «специалистом» в вопросах информационной и кибервойны», - говорится в сообщении.

По данным службы, лекции на эту тему он читал в оккупированном Крыму в так называемом в молодежно-патриотическом лагере «Донузлав-2015». Тогда организаторы, всероссийская организация «Боевое братство», наградили его медалью «Участник шествия «Бессмертный полк». Россиянину запретили въезд в Украину на три года.

Рейсом из Минска прилетел еще один россиянин 33-х лет. Он также ехал читать лекции о продвижении контента в соцсетях. Ранее он посещал оккупированный Крым, ему запрещен въезд в Украину на три года.

Пограничники не пропустили и 40-летнюю россиянку, которая прилетела из Минска. Было установлено, что женщина занимает должность в запрещенном в Украине интернет-ресурсе.

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба запретила российской блогерше въезд на территорию Украины на три года.