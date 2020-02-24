Гороно Николаева планирует потратить ₴3 миллиона на капремонт забора вокруг школы №44, который не могут построить уже около четырех лет

Управление образования Николаевского городского совета 21 февраля после корректировки проекта объявило тендер на капитальный ремонт ограждения общеобразовательной школы №44 по улице Знаменская, 2/6 в Корабельном районе Николаева.

Об этом свидетельствуют данные сайта публичных закупок Прозорро.

Предварительная стоимость работ - 3 миллиона 42 тысячи 157 гривен. Аукцион запланирован на 10 марта. Выполнить работы подрядчик должен будет до 31 декабря 2020 года. Договором предусмотрен аванс в размере 50%.

Согласно техническому заданию подрядчик должен будет снести аварийные деревья и выкорчевать пни, демонтировать старый забор и установить на его месте новый. В рамках капремонта ограждения подрядчик должен также провести ямочный ремонт асфальтобетонных тротуаров, а также высадить деревья и кусты.

Стоит отметить, что в 2017 году гороно уже проводило тендер на эти работы. Потратить чиновники готовы были 2 миллиона 92 тысячи 778 гривен. В нем победила фирма ООО «Строительная компания «Интербуд», которая согласна была выполнить работы за 1 миллион 937 тысяч 536 гривен. Срок работ был до 31 декабря 2018 года. По этому договору подрядчику заплатили лишь часть суммы - 987 тысяч 258 гривен. По всей видимости подрядчик так и не завершил работы.

Напомним, как в Николаеве с 2016 года не могут завершить капремонт крыши в детсаду №5 из-за чего на стенах здания появились плесень и грибок.