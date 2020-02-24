Апелляционный суд отклонил жалобу Капацины и оставил в силе арест имущественного комплекса завода «Океан»

Киевский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу Василия Капацины, поданную ним на решение Печерского суда города Киева, которым было наложено арест на Целостный имущественный комплекс николаевского судостроительного завода "Океан".

Об этом сообщает журналист издания "Корабелов.инфо" Наталья Белова на своей странице в Facebook, публикуя видео из зала суда.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 13 декабря Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора ОГП об аресте имущественного комплекса судостроительного завода «Океан» в Николаеве по делу о незаконном завладении имуществом. Позже, в ОГП пояснили, что решение об аресте «Океана» «не запрещает пользоваться и владеть имуществом», а запрещается только его отчуждение.

В свою очередь, Василий Капацина, считая решение об аресте ЦИК завода "Океан" подал апелляционную жалобу, но как видим, коллегия судей Киевского апелляционного суда сочла решение об аресте правомерным и отказала в удовлетворении апелляции, по сути, подтвердив его законность.

Помимо этого, по информации "Преступности.НЕТ", юристы Василия Капацины пытались снять арест и через Печерский суд, написав соответствующее ходатайство. Но в последствии, это ходатайство было ими же и отозвано.

Подробно о ситуации вокруг ареста ЦИК завода "Океан" можно прочесть в статье: Арест «Океана»: «Не бросайте… на вентилятор»

Напомним, 3 декабря 2018 года имущественный комплекс ПАО «Николаевский судостроительный завод «Океан» продали за 112 миллионов 195 тысяч гривен фирме «Торговый дом «АННОНА», которую связывают с бизнесменом Василием Капациной.

Ранее, нардеп от «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что стороны, ведущие борьбу за николаевский судостроительный завод «Океан», «достойны» друг-друга, но во всей этой истории присутствуют интересы государства, поэтому нужно чтобы правоохранительные органы посмотрели, как происходила покупка завода, кто именно и какие юридические претензии предъявлял и каким образом они (претензии, - ред.) потом «рассосались». Там точно есть какой-то состав преступления, это понятно, но кто из них прав, а кто виноват, очень тяжело выяснить.

Стоит отметить, что 15 февраля собственники «Океана» собрали митинг у здания николаевского облсовета, где требовали чтобы президент Владимир Зеленский взял ситуацию на заводе под «личный контроль».