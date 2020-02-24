У начальника Николаевской СБУ журналисты нашли именной элитный автомобиль и другое имущество на $800 тысяч

Виталий Герсак Начальник управления СБУ в Николаевской области Виталий Герсак и его семья владеет тюнингованным автомобилем «Toyota Tundra» и другим движимым и недвижимым имуществом на общую сумму около 800 тысяч долларов.

Об этом утверждают журналисты в своем расследовании программы «Наші Гроші».

«Toyota Tundra» начальной стоимостью 22 тысячи долларов пригнали из США в Киев, где добавили ей тюнинга еще на 40 тысяч долларов. У этого автомобиля даже есть страница в инстаграме. Также на автомобиле есть узор в виде российских вертолетов К-91. Номера на этой «Toyota Tundra» – GVA. Журналисты их расшифровывают как Герсак Виталий Анатольевич.

Журналисты-расследователи акцентируют внимание на том, что Виталий Герсак всю жизнь проработал в правоохранительных органах на государственную зарплату – в полиции, Службе внешней разведки, в СБУ. Семья Герсаков живет в элитном жилищном комплексе в центре Киева – у его жены две квартиры с недешевыми паркоместами. Общая стоимость этой недвижимости оценивается в 400 тысяч долларов.

Также, по утверждению журналистов, у семьи Герсаков есть дача площадью в полгектара земли под Киевом и стоимостью около 200 тысяч долларов.

Пользуется жена Герсака автомобилем «BMW X6», записанным на её мать, а также автомобилем «Lexus». Кроме того, в распоряжении семьи есть «Toyota Camry» – на ней катался 16-летний сын Герсака, который говорит, что у него будет «Mercedes». По подсчетам журналистов, общая стоимость имущества Герсаков достигает 800 тысяч долларов. Кроме того, они заметили, что сам Герсак ездит на «Volkswagen Touareg», записанном на пенсионерку из Днепра.

Юлия Герсак – бизнесвумен и жена СБУ-шника, владеет (или же владела) частями в трех компаниях. Прибыль от этих компаний для нее составила 22 тысячи гривен. Недавно жена Герсака открыла салон красоты.

Мать Виталия Герсака занимается бизнесом, но по утверждению журналистов, больших доходов от него не имеет. Мать начальника управления СБУ говорит, что у нее есть «человек, который помогает ей во всем». Он же, якобы, купил и автомобиль «Toyota Tundra», который брендирован инициалами нынешнего начальника областного СБУ.

Также журналисты заявили, что в окружении Герсака есть некий Сухроб Калтаев, проходивший фигурантом в деле о нелегальном производстве и продаже некачественного топлива в столице Украины. Исходя из этого, авторы программы намекают, что именно с этими, якобы были связаны недавние рейды против незаконных заправок, которые проводили николаевские СБУшники, но это не совсем так, ведь указанные рейды на Николаевщине не были инициативой главы УСБУ, а были обусловлены распоряжением Премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Подобные рейды по незаконным заправкам были проведены по всей стране, а не только на Николаевщине.

Напомним, 26 декабря премьер-министр Украины Алексей Гончарук дал поручение Государственной фискальной службе вместе с правоохранительными и другими контролирующими органами до 9 января решить проблему с нелегальными заправками.

После этого, продажи «легального» топлива увеличились на 15%.