Киевлянка получила платежку за отопление на сумму почти ₴53 тысячи

Жительница многоэтажки в Киеве получила платежку за отопление за январь 2020 году на сумму почти 53 тысячи гривен.
Об этом сообщается на странице КП «Киевтеплоэнерго» в Facebook.
На коммунальном предприятии подтвердили, что такая сумма за отопление четырёхкомнатной квартиры площадью 127,3 квадратных метров - не ошибочная. Квартира женщины оказалась единственной из всего дома, в которой не установлен квартирный счетчик отопления.
«Жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования. А разница, образующаяся между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика», - говорится в сообщении.
В «Киевтеплоэнерго» соглашаются, что «хотя с точки зрения закона начисления за отопление правильное, однако учитывая реалии - противоречит логике справедливых начислений для клиентов".
«Одна квартира не должна и не может оплачивать разницу между домовым и квартирными счетчиками. И это проблема не только Киевтеплоэнерго и его клиентов, такая же ситуация и в других городах. Причина заключается в несовершенстве нормативной базы, в частности Постановления Кабмина №630, требований которой придерживаются теплопоставщики», - говорят в компании.
На предприятии пообещали пересмотреть перераспределение потребленного тепла в указанном доме и сделать перерасчет платежки на эту квартиру.
«Понимая абсурдность ситуации, возникшей мы будем обращаться к правительству и профильного министерства с инициативой создания методики проведения начислений для домов, где более 70% квартир оборудованы индивидуальными приборами учета», - сообщил Лопатин.
Напомним, что правительство 24 декабря приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Ответственность за снижение тарифов Кабмин возложил на местные власти. При этом мэр Сенкевич заявил, что «Николаевоблтеплоэнерго» и ТЭЦ не могут без НКРЭКУ снизить свои тарифы, но чиновники ищут решение. Т.е. вопрос о снижении тарифа на отопление в Николаеве зависит и от центральной власти - Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, которая устанавливает тариф.
После чего, николаевцы возмутились, что за декабрь они получили завышенные платежки за отопление, вместо обещанных со снижением в 30%. В ТЭЦ тогда ответили, что ошибки быть не может. А позже объяснили, что завышенные платежки за декабрь тем, что в сумму включили неучтенное потребление тепла в ноябре.
Позже стало известно, что Национальная комиссия повысила тарифы на услуги «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевской теплоэлектроцентрали». Для населения новые тарифы обещают применять уже в следующем отопительном сезоне.
Когда Президенту Владимиру Зеленскому рассказали о положении дел по Украине касательно платежек, Зеленский решил вызвать «на ковер» мэра Николаева и депутатов, которых назвали ответственными за высокие платежки за тепло.
В итоге в НКРЕКУ заявили, что тариф «Николаевоблтеплоэнерго» обоснованный: «Они не могут сделать перерасчет». Также мэр Сенкевич заявил, что Зеленского и Гончарука обманули, докладывая по снижению платежек на тепло в Николаеве.
4 февраля, члены постоянной депутатской комиссии Николаевского горсовета по вопросам ЖКХ решили через сессию обратиться к НКРЭКУ и Кабмину с просьбой уменьшить для николаевских теплоснабжающих компаний тарифы на тепло.
В частности, директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов заявил, что выполнить требования правительства касательно снижения стоимости платежек для потребителей можно, если городской бюджет будет датировать предприятию порядка 100 миллионов гривен.
Позже стало известно, что с января 2020 года потребители газа будут получать две платежки: первая – за газ, вторая – за его доставку. В «Николаевгаз» разъяснили, с чем связаны изменения, и что делать тем, кто еще не заплатил в январе.
К тому же жители Первомайска и Баштанки потребовали от Кабмина и НКРЭКУ отменить абонплату за транспортировку газа. Теперь в Кабмине обещают убрать отдельную платежку за доставку газа