Киевлянка получила платежку за отопление на сумму почти ₴53 тысячи

Жительница многоэтажки в Киеве получила платежку за отопление за январь 2020 году на сумму почти 53 тысячи гривен.

Об этом сообщается на странице КП «Киевтеплоэнерго» в Facebook.

На коммунальном предприятии подтвердили, что такая сумма за отопление четырёхкомнатной квартиры площадью 127,3 квадратных метров - не ошибочная. Квартира женщины оказалась единственной из всего дома, в которой не установлен квартирный счетчик отопления.

«Жители квартир со счетчиками отопления оплачивают только потребленное тепло по показаниям своих счетчиков и отопление мест общего пользования. А разница, образующаяся между показаниями общедомового счетчика и суммарными показаниями всех индивидуальных, начисляется жителям без индивидуального счетчика», - говорится в сообщении.

В «Киевтеплоэнерго» соглашаются, что «хотя с точки зрения закона начисления за отопление правильное, однако учитывая реалии - противоречит логике справедливых начислений для клиентов".

«Одна квартира не должна и не может оплачивать разницу между домовым и квартирными счетчиками. И это проблема не только Киевтеплоэнерго и его клиентов, такая же ситуация и в других городах. Причина заключается в несовершенстве нормативной базы, в частности Постановления Кабмина №630, требований которой придерживаются теплопоставщики», - говорят в компании.

На предприятии пообещали пересмотреть перераспределение потребленного тепла в указанном доме и сделать перерасчет платежки на эту квартиру.