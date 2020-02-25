У Стадника появился первый заместитель – официально об этом решили не сообщать

Сергей Бычков, фото - пресс-служба ОГА Сергея Бычкова назначили на должность первого заместителя главы Николаевской облгосадминистрации.

Его фамилия появилась в перечне заместителей главы ОГА Александра Стадника на сайте облгосадминистрации. По информации «Преступности.НЕТ», Бычкова назначили во вторник, 25 февраля.

В самой ОГА официально об этом не сообщили, а во вторник, 25 февраля, Сергей Бычков уже в качестве первого вице-губернатора, появился на совещании в ГСЧС.

Отметим, Сергей Бычков стал одним из первых возможных членов команды Александра Стадника, чью фамилию раскрыли. Изначально глава ОГА говорил о том, что хочет назначить Бычкова своим первым заместителем. Он и еще один кандидат на должность вице-губернатора Андрей Мартынюк должны были делить между собой обязанности экс-заместителя Валентина Гайдаржи, который курировал сферы инфраструктуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Какие обязанности входят в сферу деятельности Сергея Бычкова на сегодняшний день, неизвестно.

До назначения Бычков занимал должность директора коммунального предприятия «Коммунальник» в Бобринецком районе Кировоградской области.

Также стоит отметить, что Бычков подал сразу несколько деклараций. Такая коллизия возникла из-за того, что в своей декларации от 27 декабря 2019 года как кандидата на должность он указал неполную информацию. Вторую декларацию он подал 13 января 2020 года.

Еще две декларации – ежегодная и перед увольнением были поданы в один день – 23 февраля.

В них указано, что из недвижимого имущества Бычков вместе со своей семьей владеет пятью квартирами – три в Киеве, одна в Смолино (Кировоградская область), одна в Алуште (Крым), восьмью земельными участками – два в селе Гатне (Киевская область), два в Бобрице (Киевская область), два в Смолино, один в Музыковке (Херсонская область) и один в Нововознесенске (Кировоградская область). Также Бычков с родственниками задекларировал три жилых дома – два в Гатном, один в Смолино, и один гараж в Киеве.

Вместе с семьей Бычков задекларировал восемь транспортных средств – камаз, минитрактор Dongfeng DF 250, Infiniti QX-56, Toyota Avensis, Mercedes-Benz Sprinter 312D, Cherry Amulet, мотоцикл Bajaj Boxer BM 125 X и Toyota Avensis Verso.

Также вице-губернатор задекларировал две торговые марки. Кроме того, Бычков уже успел получить в облгосадминистрации зарплату, в качестве советника губернатора – 11 тысяч 140 гривен.

На счету в ПриватБанке у Бычкова лежат в общей сложности 248 тысяч гривен и 46 долларов. В других банках – 75 тысяч гривен, 5 тысяч евро и 30 тысяч долларов. Члены семьи задекларировали в общем больше нескольких миллионов гривен и валюту.

Отметим, Александр Стадник и Сергей Бычков являются земляками – они оба родились в селе Смолино Кировоградской области.

Напомним, новоназначенный заместитель главы Николаевской областной государственной администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр Коваленко заявил, что не знает, как на сегодняшний день рассчитывается сумма за коммунальные услуги по теплоснабжению и газу.